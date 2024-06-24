Шокирующее открытие: возможно, комета погубила мамонтов и изменила климат навсегда

Космический обломок, убивший гигантских мамонтов, обнаружен во льдах Гренландии

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Считается, что последние мамонты вымерли на острове Врангеля около 4000 лет назад. Ученые предполагают, что изменение климата, которое привело к их вымиранию, могло быть вызвано человеческой деятельностью, однако они не уверены в этом.

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Некоторые исследователи полагают, что около 13000 лет назад произошло катастрофическое событие, существенно изменившее климат и сделавшее его непригодным для мамонтов. Это событие известно как "Гипотеза раннего дриаса".

Археолог Кристофер Мур поддерживает эту гипотезу и активно изучает ее, исследуя образцы горных пород, найденных по всему миру, датируемые 12800 лет назад. В этих образцах он обнаружил несколько интригующих находок, которые могут быть связаны с этим событием.

Археологи также нашли следы необычных мельчайших частиц от крупных пожаров во льду Гренландии, а также платину в ледниковых образцах из таких мест, как Сирия и Северная Америка. Кроме того, они обнаружили крошечные железные шарики и частицы кремнезема, которые находились глубоко под землей.

Некоторые ученые считают, что около 12800 лет назад на Землю могла упасть комета. Это столкновение могло вызвать мощный взрыв, не оставивший видимого кратера, что напоминает тунгусское явление. Хотя точные детали этого события неизвестны, предполагается, что оно имело значительные последствия.

Однако эксперты из Аризоны оспаривают гипотезу о комете, утверждая, что доказательств в ее поддержку недостаточно. Споры среди ученых продолжаются, и для достижения окончательного понимания может потребоваться время.