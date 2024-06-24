Экстренное предупреждение: эти симптомы указывают на смертельные болезни — проверьте себя немедленно

Испанские исследователи выявили несколько симптомов, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний в организме человека. По мнению ученых, при появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, так как они могут свидетельствовать о жизнеугрожающих состояниях.
Одним из наиболее неожиданных признаков оказалось внезапное появление седины. Кардиолог Константин Крулев в комментарии для "Российской газеты" отметил, что интенсивное поседение может быть связано с атеросклерозом. Это заболевание характеризуется утолщением и потерей эластичности стенок артерий, что может привести к инсульту или инфаркту.
Примечательно, что исследователи не смогли собрать достаточное количество данных о женщинах, чтобы подтвердить эту гипотезу для обоих полов. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований и более детального изучения гендерных различий в проявлении сердечно-сосудистых заболеваний.
Вторым важным симптомом, на который обратили внимание ученые, стал резкий скачок уровня холестерина в крови. Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что повышенный уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Если такая бляшка разрушится, это может спровоцировать инфаркт.
Исследование испанских ученых акцентирует внимание на важности внимательного отношения к своему здоровью и необходимости регулярных медицинских осмотров. Даже незначительные изменения во внешности или самочувствии могут быть признаками серьезных внутренних проблем.
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