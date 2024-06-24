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NASA запускает миссию на 19,5 млн долларов: как маленький спутник изменит науку о космосе

NASA запустит “искусственную звезду” на орбиту Земли

3:23
Наука

Астрономы часто имеют дело с крупными объектами: массивными телескопами, галактиками и взрывающимися звёздами. Однако одним из самых значимых инструментов последних десятилетий стал мини-спутник размером с хлебницу.

NASA запустит “искусственную звезду” на орбиту Земли
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain

Этот спутник, названный Landolt, будет выполнять роль искусственной звезды, помогая астрономам с Земли более точно измерять яркость космических объектов и лучше понимать такие явления, как тёмная энергия. Недавно НАСА одобрило миссию Landolt стоимостью 19,5 миллионов долларов, предусматривающую запуск мини-спутника на орбиту Земли.

Тайлер Ричи-Йоувелл, научный сотрудник Ловелловской обсерватории, отметил, что это действительно потрясающая наука, поддерживаемая НАСА, и она поможет всем астрономам. Landolt предназначен для запуска лазеров из обсерватории на Земле, чтобы помочь астрономам изучать звёзды. На высоте 22 236 миль его скорость будет совпадать со скоростью вращения Земли, что сделает спутник неподвижным в ночном небе и легко наблюдаемым с помощью телескопов.

Хотя он невидим невооружённым глазом, в телескоп он будет выглядеть как звезда. Планируется, что запуск миссии состоится в 2029 году, и это будет первый инструмент такого рода.

Астрономы будут точно знать, сколько света излучает эта "искусственная звезда". Кубсат, названный в честь астронома Арло Ландольта, будет излучать лазеры с определённым количеством фотонов, что поможет калибровать телескопы для точного измерения освещённости.

Эта миссия устранит многие догадки, используемые астрономами при калибровке своих приборов, поскольку нет возможности точно измерить свет настоящих звёзд. Земная атмосфера также искажает свет, что влияет на измерения. Landolt поможет астрономам измерять свет от звёзд с точностью в 10 раз большей, чем текущие методы. Это можно сравнить с добавлением недостающих кусочков головоломки, что позволит уловить мелкие детали данных.

"Вся наша астрономия основана на свете, и нам нужно точно знать, сколько света мы получаем", — сказал Ричи-Йоувелл. По свету можно определить температуру, массу звезды, типы экзопланет вокруг неё и возможность существования на них жизни. Например, зная температуру звезды, можно определить, насколько далеко должна быть экзопланета для поддержания жидкой воды — ключевого ингредиента для жизни. Поиск новых планет, похожих на Землю, — это только начало. Landolt также поможет измерять свет от сверхновых, что необходимо для расчёта скорости расширения Вселенной. Проблема в том, что различные методы измерения дают разные значения скорости расширения Вселенной. Эта миссия может помочь разгадать такие тайны, как тёмная энергия — невидимая сила, разрывающая Вселенную. "Всё, от маленьких планет до масштабов Вселенной, зависит от нашего понимания звёзд, их яркости и света", — добавил Ричи-Йоувелл. "Я думаю, что это будет революцией в астрономии".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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