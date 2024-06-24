Секреты климатического контроля: почему исследования в Тихом океане угрожают глобальным температурным изменениям

NCC: К 2050 году изменения климата вызовут драматические изменения в погоде

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнии использовали компьютерные модели для исследования последствий изменения погоды в определенных регионах Тихого океана, включая район недалеко от Калифорнии и другой рядом с Аляской. Их целью было снижение теплового стресса на западном побережье Северной Америки.

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В 2010 году экспериментальное исследование в одном из этих районов привело к снижению средних температур на 55%. В другом районе температура повысилась на 16%, но к 2050 году ситуация изменилась: оба региона значительно отдалились друг от друга.

К середине столетия наблюдалось уменьшение облачности и повышение средних температур. Замедление меридиональной опрокидывающей циркуляции в Атлантическом океане (AMOC) привело к ограниченному эффекту от вмешательства у Аляски на снижение теплового стресса в западных регионах США. Напротив, мероприятия в тропических регионах привели к повышению температуры. Последствия этих мероприятий в период с 2010 по 2050 год варьировались за пределами целевых районов.

Ранее предполагалось, что Европа станет прохладнее из-за более светлой облачности в Тихом океане. Однако к 2050 году локальное похолодание может вызвать глобальное повышение температуры, особенно в Европе. Исследователи назвали свои выводы "тревожными", так как на данный момент нет никаких правил, запрещающих использование методов осветления морских облаков, включающих распыление соли на облака над океаном.

В отчете подчеркивается, что попытки охладить определенный район могут принести пользу одним, но нанести вред другим регионам. Эксперты предупреждают, что при отсутствии соответствующих правил частные лица и компании могут попытаться манипулировать погодой, что может привести к более жарким условиям в других районах и вызвать недовольство общественности.



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