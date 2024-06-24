Исследование меняет все: что на самом деле погубило цивилизацию Рапа-Нуи

Новое исследование на острове Пасхи ставит под сомнение теорию об "экоциде"

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Открытие антропологов из Колумбийского университета (США) может кардинально изменить устоявшиеся взгляды на цивилизацию Рапа-Нуи, обитавшую на острове Пасхи. Согласно исследованию, численность населения острова в период расцвета цивилизации была значительно меньше, чем считалось ранее.

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Это открытие ставит под сомнение теории о том, что упадок Рапа-Нуи был вызван разрушением природных экосистем, сообщает портал Science Advances.

Сообщества, живущие в условиях ограниченных ресурсов, сталкиваются с множеством проблем, таких как здравоохранение, производство продуктов питания и выживание. Эти вопросы часто обсуждаются в контексте социальных коллапсов. Остров Пасхи долгое время использовался как пример того, как чрезмерная эксплуатация ограниченных ресурсов могла привести к катастрофическому сокращению населения.

Основная версия предполагала, что быстрый рост и падение численности населения были вызваны строительством и чрезмерной эксплуатацией обширных садов камней (альпинариев).

Однако новое исследование, основанное на спутниковых снимках в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR) и машинном обучении, показало, что масштабы создания этих садов на острове были значительно меньше, чем предполагалось ранее. Это указывает на то, что они вряд ли могли поддерживать большое население, как утверждалось в предыдущих моделях.

Это открытие требует пересмотра прежних представлений о причинах упадка цивилизации Рапа-Нуи и подчеркивает необходимость более глубокого изучения их сельскохозяйственных систем и демографических моделей.