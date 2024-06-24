Таинственные мумии Дублина: почему тела в склепе Святого Михана не разлагаются веками

Исследователи ищут разгадку "секрета бессмертия" мумий в церкви Дублина

4:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце Дублина, столицы Ирландии, уже тысячу лет стоит церковь Святого Михана. Это место знаменито не только своей архитектурой, но и уникальным подземным склепом, напоминающим древнеегипетскую гробницу. Спускаясь по узкой лестнице в крипту, посетители попадают в мрачные коридоры, ведущие к небольшим камерам, где покоятся останки людей, умерших столетия назад.

Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Удивительно, что тела усопших не подверглись разложению. Английский путешественник Генри Мортон, посетивший церковь около ста лет назад, описывал их плоть как имеющую цвет кожи, а суставы – сохранившими подвижность. Особенно поразило его тело крестоносца со скрещенными ногами, чьи ногти остались неповрежденными веками спустя после смерти.

Как сообщает РИА Новости, ученые долгое время пытались объяснить феномен сохранности тел. Изначально предполагали, что причиной была болотистая местность, где пары метана создавали особый микроклимат. Другая версия связывала это с дубильными веществами от близлежащей дубовой рощи.

Однако современные исследования показали, что ключевую роль играют стены подвала из известняка, который поглощает влагу и тепло, создавая идеальные условия для естественной консервации тел.

Подобные "выставки смерти" встречаются и в других частях Европы. Например, в Толедо, Испания, несколько церквей, таких как Сан-Андрес, Санто-Доминго-эль-Реаль и Сан-Роман, также известны своими хорошо сохранившимися мумиями. В этом случае главную роль сыграл сухой и умеренно влажный климат региона.

Однако самым впечатляющим примером являются капуцинские катакомбы в Палермо, Сицилия, где находится более восьми тысяч мумифицированных тел, датируемых XVII-XIX веками. История этого места началась в 1599 году, когда монахи-капуцины обнаружили, что тела в их склепе не разлагаются.

Они провели эксперимент с телом недавно умершего брата Сильвестро из Губбио, и результат превзошел все ожидания.

С тех пор монахи разработали собственную технологию мумификации, включавшую обезвоживание тела, укладывание его на керамические трубы на полгода и последующую обработку уксусом.

Быть похороненным в этих катакомбах стало престижным для богатых горожан, которые платили за содержание тел, а наиболее состоятельные доплачивали за то, чтобы их предки были одеты по последней моде.

В XXI веке катакомбы привлекли внимание ученых. В 2007 году стартовал проект по исследованию палермских мумий, который позволил узнать много нового о рационе, болезнях и методах бальзамирования людей прошлых столетий. В 2021 году команда биоархеологов из Университета Стаффордшира получила доступ к детским мумиям, открыв новые перспективы для исследований.

К сожалению, дублинская церковь Святого Михана в последнее время столкнулась с серьезными проблемами. В феврале 2019 года вандалы проникли в склеп и похитили несколько черепов, в том числе череп знаменитого крестоносца, используя его для игры в футбол, что вызвало шок у общественности. Артефакты удалось вернуть, но это было только началом бед.

Недавно, в середине июня 2024 года, произошел еще более серьезный инцидент. Охранник церкви, мигрант из Румынии, по неизвестным причинам поджег гробницу. В результате пожара мумии пострадали не только от огня, но и от воды, использованной при тушении. Архидиакон Дублина и викарий церкви Святого Михаила Дэвид Пирпойнт назвал это событие настоящей катастрофой для города.

Проблема усугубляется тем, что церковь сильно зависит от доходов от туризма. Без уникальных мумий в склепах финансовое положение прихода может серьезно пострадать. В настоящее время пострадавшие мумии перемещены в Национальный музей Ирландии.

Духовенство поддерживает связь со специалистами, надеясь на возможность восстановления экспонатов, хотя перспективы выглядят неутешительно.

Несмотря на все трудности, европейские мумии продолжают привлекать исследователей и общественность, напоминая о хрупкости человеческой жизни и возможности сохранения памяти о людях спустя столетия после их смерти.

Будущее дублинских мумий остается неопределенным, но их история уже стала неотъемлемой частью культурного ландшафта Ирландии и Европы в целом.