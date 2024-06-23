Ученые изучают новых тип динозавров

Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis

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Недавно ученые изучили новый тип динозавров, который был назван Lokiceratops rangiformis в честь скандинавского божества Локи. Это наименование произошло из-за замечательного сходства рогов динозавра с королевским шлемом этого бога, показанного в последних кинокартинах о супергероях.

Фото: Openverse by Dan Lundberg is licensed under CC BY-SA 2.0

Уникальные характеристики Lokiceratops rangiformis относятся к группе травоядных рогатых динозавров под названием Неоцератопсии, куда входит и известный трицератопс.

Этот динозавр был обнаружен в 2019 году в Judith River в Бэдлендах штата Монтана и проживал примерно 78 миллионов лет назад. В то время Северная Америка составляла часть огромного островного континента Ларамидия. Место, где обитал L. rangiformis, включало в себя болота и заболоченные земли, которые способствовали разнообразию растительности и животного мира.

По физическим характеристикам этот динозавр, вероятно, имел длину около 6,7 метра и весил примерно 5,5 тонн. Его можно отличить по массивным рогам и головной отделке, украшенной парами сплющенных и изогнутых вверх рогов, а также копьеобразных рогов над глазами.

Эти изогнутые рога — самые большие среди цератопсид, расширяющие границы головного убора цератопсидов до невиданных масштабов. Именно эта особенность вдохновила ученых дать динозавру имя в честь Локи, изображаемого часто в шлеме с аналогичными рогами. Более того, отсутствие у L. rangiformis характерного носового рога, присущего большинству других цератопсов, вряд ли подчеркивает его уникальность.

Разнообразие видов и половой отбор у этого динозавра долгое время считали, что из-за борьбы за ресурсы одновременно могли существовать лишь немногие виды рогатых динозавров. Тем не менее L. rangiformis — четвертый цератопсид и пятый рогатый динозавр, найденный в это время, что свидетельствует о большем разнообразии внутри этой группы, нежели думалось ранее.

Это относительное сосуществование указывает на возможное согласие между различными видами из Judith River. Череп Lokiceratops также сильно отличался от черепов других цератопсид, с которыми он общался. Судя по мнению авторов исследования, посвященного этому древнему существу, высокий уровень видового разнообразия цератопсов мог способствовать ярко выраженному половому отбору.

Помимо защиты от хищников, большие рога L. rangiformis, вероятно, играли значительную роль в привлечении потенциальных партнеров, подобно ярким перьям современных птиц.