Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анфиса Чехова призналась в главном страхе перед выходом на сцену
На границе с Абхазией произошла перестрелка с Россией
Мультфильм "10 жизней" заработал более 100 миллионов рублей
Греческое блюдо из курицы и картофеля: рецепт для заморозки
Египет стремится составить Турции конкуренцию в привлечении туристов
В Дагестане отразили нападения боевиков
Защита яблок от гнили: профилактика монилиоза в июне
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Ученые изучают новых тип динозавров

Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis

2:57
Наука

Недавно ученые изучили новый тип динозавров, который был назван Lokiceratops rangiformis в честь скандинавского божества Локи. Это наименование произошло из-за замечательного сходства рогов динозавра с королевским шлемом этого бога, показанного в последних кинокартинах о супергероях.

Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis
Фото: Openverse by Dan Lundberg is licensed under CC BY-SA 2.0

Уникальные характеристики Lokiceratops rangiformis относятся к группе травоядных рогатых динозавров под названием Неоцератопсии, куда входит и известный трицератопс.

Этот динозавр был обнаружен в 2019 году в Judith River в Бэдлендах штата Монтана и проживал примерно 78 миллионов лет назад. В то время Северная Америка составляла часть огромного островного континента Ларамидия. Место, где обитал L. rangiformis, включало в себя болота и заболоченные земли, которые способствовали разнообразию растительности и животного мира.

По физическим характеристикам этот динозавр, вероятно, имел длину около 6,7 метра и весил примерно 5,5 тонн. Его можно отличить по массивным рогам и головной отделке, украшенной парами сплющенных и изогнутых вверх рогов, а также копьеобразных рогов над глазами.

Эти изогнутые рога — самые большие среди цератопсид, расширяющие границы головного убора цератопсидов до невиданных масштабов. Именно эта особенность вдохновила ученых дать динозавру имя в честь Локи, изображаемого часто в шлеме с аналогичными рогами. Более того, отсутствие у L. rangiformis характерного носового рога, присущего большинству других цератопсов, вряд ли подчеркивает его уникальность.

Разнообразие видов и половой отбор у этого динозавра долгое время считали, что из-за борьбы за ресурсы одновременно могли существовать лишь немногие виды рогатых динозавров. Тем не менее L. rangiformis — четвертый цератопсид и пятый рогатый динозавр, найденный в это время, что свидетельствует о большем разнообразии внутри этой группы, нежели думалось ранее.

Это относительное сосуществование указывает на возможное согласие между различными видами из Judith River. Череп Lokiceratops также сильно отличался от черепов других цератопсид, с которыми он общался. Судя по мнению авторов исследования, посвященного этому древнему существу, высокий уровень видового разнообразия цератопсов мог способствовать ярко выраженному половому отбору.

Помимо защиты от хищников, большие рога L. rangiformis, вероятно, играли значительную роль в привлечении потенциальных партнеров, подобно ярким перьям современных птиц.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis
Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России
Страховая сумма, страховая стоимость и их соотношение
Самая доступная квартира-студия в Петербурге обойдется в 2,39 млн рублей
Стало известно, как сделать спрей от блох
Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году
Как приготовить курицу с молочным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников