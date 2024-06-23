Маск: ИИ уничтожит людей с вероятностью в 10-20%

Илон Маск оценил вероятность уничтожения человечества ИИ в 10%

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск пророчит, что вероятность того, что искусственный разум в конечном итоге поглотит все человечество, оценивается примерно от 10 до 20 процентов.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Технологический магнат, который собственноручно внёс свой вклад в область искусственного разума, выступил на Международном фестивале креативности в Каннах. Маск поделился с публикой фестиваля мыслью о том, что даже позитивные результаты работы искусственного разума могут привести к "экзистенциальному кризису" для человечества.

Он отметил: "Мне кажется, что мысль Джеффа Хинтона, одного из выдающихся ученых в области искусственного разума, имеет право на существование — он считает, что вероятность возникновения катастрофы равна 10-20%".