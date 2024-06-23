Bard: Люди раскроют секрет бессмертия в этом столетии

ИИ от Google считает, что человечество приближется к бессмертию в этом столетии

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Секрет того, как люди обретают бессмертие, возможно, будет раскрыт в настоящем веке, но лишь в случае, если это принесет пользу всему человечеству.

Фото: Flickr by Anthony Quintano is licensed under CC BY 2.0

Это заявление было сделано со стороны программного обеспечения под названием Bard, созданного Google в области искусственного интеллекта. Недавно обновленная технология подробно описала, когда и как люди смогут достичь бессмертия, отвечая на вопросы, заданные Daily Star.

Нас интересовал вопрос о возможности для человечества стать бессмертным… и ответ оказался неожиданным. Вместо туманного отклика, присущего большинству искусственных интеллектов, в данной заявлении звучало утверждение о том, что не только возможно стать бессмертными, но и достичь этого "к концу настоящего века".