В России создали перспективную АКБ для космических кораблей

Инженеры из МФТИ создали перспективный АКБ для космических кораблей

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры МФТИ разработали перспективный аккумулятор — его планируют применять на предстоящем космическом корабле "Орел". Он предназначен для минимум четырех полетов, во время которых будет происходить зарядка.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам специалистов из МФТИ, созданный ими аккумулятор обладает преимуществом в 10 % по соотношению емкости к массе по сравнению с американскими аналогами, используемыми на кораблях SpaceX класса Dragon. Кроме того, предполагается увеличить этот показатель до 30 % в будущем.

Разработанный аккумулятор емкостью 4930 Вт·ч весит около 30 кг и относится к категории сверхлегких устройств, в то время как ближайшие аналоги по структуре и мощности имеют общий вес около 43 кг.

В составе аккумулятора находится 48 Li-Ion батарей, имеющих высокую удельную энергию (примерно 165 Вт·ч на кг). Кроме того, они специально приспособлены к космическим условиям, включая вакуум и значительные перепады температур.

До конца текущего года специалисты из МФТИ завершат все этапы земного тестирования аккумулятора, после чего он будет передан заказчику для более обширных испытаний на макете будущего пилотируемого космического корабля.