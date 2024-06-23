Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теракт в Дагестане курировали спецслужбы Украины и стран НАТО
Новая Lada Aura от "АвтоВАЗа" — лимузин с российско-китайским акцентом
Канадский нападающий Родевальд назвал Овечкина самым сильным хоккеистом
Лейбл Димы Билана выиграл суд по защите авторских прав
Аманде Аббингтон пришлось обратиться в полицию из-за угроз
Причины, из-за которых вы выглядите старше, чем ваш возраст
Родион Мирошник: "Пощады за это не ждите!"
Особенности в женском облике, которые отталкивают мужчин
Стало известно, чем занять кошку, если вас нет дома
В России создали перспективную АКБ для космических кораблей

Инженеры из МФТИ создали перспективный АКБ для космических кораблей

1:26
Наука

Инженеры МФТИ разработали перспективный аккумулятор — его планируют применять на предстоящем космическом корабле "Орел". Он предназначен для минимум четырех полетов, во время которых будет происходить зарядка.

Инженеры из МФТИ создали перспективный АКБ для космических кораблей
Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам специалистов из МФТИ, созданный ими аккумулятор обладает преимуществом в 10 % по соотношению емкости к массе по сравнению с американскими аналогами, используемыми на кораблях SpaceX класса Dragon. Кроме того, предполагается увеличить этот показатель до 30 % в будущем.

Разработанный аккумулятор емкостью 4930 Вт·ч весит около 30 кг и относится к категории сверхлегких устройств, в то время как ближайшие аналоги по структуре и мощности имеют общий вес около 43 кг.

В составе аккумулятора находится 48 Li-Ion батарей, имеющих высокую удельную энергию (примерно 165 Вт·ч на кг). Кроме того, они специально приспособлены к космическим условиям, включая вакуум и значительные перепады температур.

До конца текущего года специалисты из МФТИ завершат все этапы земного тестирования аккумулятора, после чего он будет передан заказчику для более обширных испытаний на макете будущего пилотируемого космического корабля.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Лейбл Димы Билана выиграл суд по защите авторских прав
Аманде Аббингтон пришлось обратиться в полицию из-за угроз
Причины, из-за которых вы выглядите старше, чем ваш возраст
Инженеры из МФТИ создали перспективный АКБ для космических кораблей
Родион Мирошник: "Пощады за это не ждите!"
Особенности в женском облике, которые отталкивают мужчин
Стало известно, чем занять кошку, если вас нет дома
Россиян призвали строить дома самостоятельно
Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе
Международные рейсы в Боао: первый самолёт прибыл из Гонконга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников