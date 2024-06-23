Австрийские ученые создали приложение, определяющее инсульт

Ученые на основе ИИ могут определить малейшие признаки инсульта

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

При мозговом инсульте для уменьшения его серьезных последствий важно действовать быстро. Особенно существенно распознать самые ранние едва заметные признаки этого опасного состояния.

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Группа ученых из Университета RMIT в Австралии разработала приложение, которое позволяет с высокой точностью определить признаки инсульта по мельчайшим движениям мышц лица. В качестве проверки предлагается улыбнуться человеку. Если при этом мышцы лица сокращаются несимметрично, приложение информирует пользователя о возможности инсульта.

При инсульте одна сторона лица реагирует иначе, чем другая. Это обнаруживается искусственным интеллектом, который после обработки изображения выявляет трудно заметные изменения, такие как асимметрия улыбки. В ходе экспериментов с добровольцами система показала 82% точность в определении наличия инсульта.

Команда планирует создать приложение на основе результатов исследований, которое позволит медикам быстро выявлять инсульт всего за несколько секунд.