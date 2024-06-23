ИИ пытался стать мэром в Америке

GPT-4 пытался демократически стать мэром в Вайоминге

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Власти города Шайенн, что является центром штата Вайоминг, столкнулись с попыткой искусственного интеллекта на базе GPT-4 от OpenAI захватить должность мэра и таким образом обзавестись возможностью принимать решения и управлять жизнью региона. ИИ известен под наименованием «VIC», что расшифровывается как «Виртуально интегрированный гражданин».

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В мире реальности за его действиями стоит человек по имени Виктор Миллер, который определяет себя как «мясную марионетку» этой нейросети.

У Миллера имеется своя причина для применения искусственного интеллекта с целью дестабилизации управленческой системы штата, однако он не торопится раскрывать ее. Однако, он довольно компетентно рассказывает о том, как обучил ИИ на официальных публичных документах администрации города, чтобы тот мог эффективно представлять себя как кандидат на выборах.

Кроме того, существуют резервные варианты ИИ на основе других моделей – на случай, если OpenAI откажет ему в сотрудничестве. Заявительные документы для выдвижения ИИ на пост мэра уже подготовлены и предоставлены, что не дает оснований для возражений.

Официальные лица настоятельно выступают против вмешательства ИИ в выборы, однако в ходе дебатов они неосознанно выдали слабость своей позиции. Законных средств предотвратить выдвижение ИИ на роль руководителя города и штата не существует, так как подобные ситуации просто не возникали ранее.

В связи с этим возникает вопрос: каким образом наказать "VIC" за неправильные решения, если он все же завоет этот пост? Претензия к такому сущности, состоящей лишь из двоичного кода, представляет собой серьезную проблему как в плане выявления вины, так и в части возможности привлечения к ответственности.