Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, как отучить собаку просить еду со стола
Троица: День Рождения Церкви
Опарыши заполонили дом в Барнауле после смерти затворника
Гостиницы теряют имущество: посетители уносят даже посуду
Преимущества наличия корпоративного страхования
Хрустящие куриные крылышки с лимонно-перцовым соусом
Подкормка свёклы дрожжами стимулирует рост
В компании X* провели кадровые перестановки из-за недовольства Илона Маска
Советы дерматолога по привычкам, замедляющим старение
ИИ пытался стать мэром в Америке

GPT-4 пытался демократически стать мэром в Вайоминге

1:58
Наука

Власти города Шайенн, что является центром штата Вайоминг, столкнулись с попыткой искусственного интеллекта на базе GPT-4 от OpenAI захватить должность мэра и таким образом обзавестись возможностью принимать решения и управлять жизнью региона. ИИ известен под наименованием «VIC», что расшифровывается как «Виртуально интегрированный гражданин».

GPT-4 пытался демократически стать мэром в Вайоминге
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В мире реальности за его действиями стоит человек по имени Виктор Миллер, который определяет себя как «мясную марионетку» этой нейросети.

У Миллера имеется своя причина для применения искусственного интеллекта с целью дестабилизации управленческой системы штата, однако он не торопится раскрывать ее. Однако, он довольно компетентно рассказывает о том, как обучил ИИ на официальных публичных документах администрации города, чтобы тот мог эффективно представлять себя как кандидат на выборах.

Кроме того, существуют резервные варианты ИИ на основе других моделей – на случай, если OpenAI откажет ему в сотрудничестве. Заявительные документы для выдвижения ИИ на пост мэра уже подготовлены и предоставлены, что не дает оснований для возражений.

Официальные лица настоятельно выступают против вмешательства ИИ в выборы, однако в ходе дебатов они неосознанно выдали слабость своей позиции. Законных средств предотвратить выдвижение ИИ на роль руководителя города и штата не существует, так как подобные ситуации просто не возникали ранее.

В связи с этим возникает вопрос: каким образом наказать "VIC" за неправильные решения, если он все же завоет этот пост? Претензия к такому сущности, состоящей лишь из двоичного кода, представляет собой серьезную проблему как в плане выявления вины, так и в части возможности привлечения к ответственности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Песков: Путин следит за ситуацией в Севастополе
Названы восемь проблем подержанного седана Kia Spectra
Стали известны подробности жизни 18-летней невесты Григория Лепса
GPT-4 пытался демократически стать мэром в Вайоминге
Инстасамка откровенно рассказала о проблемных пластических операциях
Спрей для тела: что это и как его использовать
Дизайнер рассказала, как обновить интерьер кухни и улучшить эргономику
Зачем бывалые водители возят в бардачке пищевую соду
Эксперты назвали плюсы и минусы котов
В АТОР сообщили, во сколько обойдётся отдых в Турции для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников