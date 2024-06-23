Новый бетон сделает из домов огромные батарейки

Исследователи с Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод хранения энергии внутри специально измененного бетона. По сути, путем смешивания воды, цемента, технического углерода и высокопроводящего материала они создали сверхконденсатор.
Ученые полагают, что благодаря новому материалу в долгосрочной перспективе им удастся уменьшить нагрузку на электрические сети за счет сохранения экологически чистой энергии в структурах зданий.
Предлагаются несколько вариантов использования нового "конденсаторного" бетона. Например, его можно использовать для прокладки дорог, которые позволят электромобилям заряжаться в движении. Другой вариант — создание на его основе строительных материалов для отливки стен, фундаментов и опорных колонн, способных сохранять энергию.
Однако на данный момент технология находится только в начальной стадии исследований. На данный момент ученым удалось создать лишь экспериментальный сверхконденсатор, который способен обеспечить питание 10-ваттного светодиода в течение 30 часов.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.