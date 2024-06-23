Новый бетон сделает из домов огромные батарейки

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В MIT создали инновационный бетон, способный превратить дом в аккамуляторную батарею

1:10
Наука

Исследователи с Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод хранения энергии внутри специально измененного бетона. По сути, путем смешивания воды, цемента, технического углерода и высокопроводящего материала они создали сверхконденсатор.

В MIT создали инновационный бетон, способный превратить дом в аккамуляторную батарею
Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

Ученые полагают, что благодаря новому материалу в долгосрочной перспективе им удастся уменьшить нагрузку на электрические сети за счет сохранения экологически чистой энергии в структурах зданий.

Предлагаются несколько вариантов использования нового "конденсаторного" бетона. Например, его можно использовать для прокладки дорог, которые позволят электромобилям заряжаться в движении. Другой вариант — создание на его основе строительных материалов для отливки стен, фундаментов и опорных колонн, способных сохранять энергию.

Однако на данный момент технология находится только в начальной стадии исследований. На данный момент ученым удалось создать лишь экспериментальный сверхконденсатор, который способен обеспечить питание 10-ваттного светодиода в течение 30 часов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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