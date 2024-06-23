Человечество может сохранить ДНК в искусственном янтаре

Ученые совершили прорыв в способе хранения информации через ДНК

Ученые с Массачусетского технологического университета предложили инновационный способ хранения данных через применение ДНК. При плотности информации в размере 215 петабайт на каждый грамм ДНК все знания, накопленные человечеством, можно уместить в контейнере из-под обуви.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Наука умеет закодировать информацию в ДНК, но ключевая проблема заключается в сохранении самой молекулы, которая очень чувствительна к внешним воздействиям.

Вдохновение для решения было найдено в самой природе — древние насекомые, заключенные в янтаре, имеют минимальные повреждения ДНК. Поэтому исследователи разработали аналог янтаря на основе термореактивных полимеров, которые при нагревании застывают подобно минералу, надежно защищая содержимое. С помощью определенных химикатов, таких как цистеамин, материал может быть разложен, чтобы извлечь информацию из "запечатанной" ДНК.

Для преобразования закодированной ДНК в мономеры, также создаются маленькие шарики с гидрофобным внешним слоем, поскольку влага негативно влияет на ДНК. Эти шарики помещают в жидкий расплав и затем подвергают нагреванию до образования стеклоподобного вещества. Этот метод получил название "усиленная термореактивная ксероконсервация" или T-REX.

Проведенные эксперименты с кодированием, запечатыванием, распечатыванием и секвенированием ДНК подтвердили, что все данные успешно сохраняются. Этот способ оказался быстрее и более экономичным, чем криозамораживание ДНК, однако он не подходит для оперативной обработки информации. В то же время для создания долгосрочных архивов в виде наборов янтарных капсул, способных просуществовать тысячелетиями, этот метод отлично подходит.