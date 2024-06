Человечество может сохранить ДНК в искусственном янтаре

Ученые с Массачусетского технологического университета предложили инновационный способ хранения данных через применение ДНК. При плотности информации в размере 215 петабайт на каждый грамм ДНК все знания, накопленные человечеством, можно уместить в контейнере из-под обуви.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license