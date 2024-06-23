В России создали инновационное крыло для самолетов

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Инновационное подвижное крыло для самолетов разработали в России

1:14
Наука

Российские специалисты создали новаторское крыло для воздушных судов, оборудованное подвижным покрытием с уникальным устройством. Оно дает возможность модифицировать форму несущей поверхности крыла, сохраняя ее плавность. Применение такого крыла обеспечивает гибкое управление режимами полета.

Инновационное подвижное крыло для самолетов разработали в России
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

По информации, новаторское крыло включает цепь рычажных механизмов, которые взаимосвязаны, а для их соединения с обшивкой используют специально спроектированные стержни.

Когда меняется геометрия одного из механизмов, остальные также изменяются, что обеспечивает изгиб крыла с необходимой изгибом. Поскольку сумма углов между звеньями цепи остается неизменной, обшивка изгибается без деформации и растяжения.

Согласно словам соавтора данного изобретения Олега Дружинина, одного из разработчиков ЦАГИ, такая структура фактически объединяет крыло с закрылками и элеронами, а созданная геометрия позволяет эффективно размещать топливные резервуары, различные приводы, проводку и прочее. Кроме того, само крыло будет характеризоваться легкостью и прочностью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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