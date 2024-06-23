В России создали инновационное крыло для самолетов

Российские специалисты создали новаторское крыло для воздушных судов, оборудованное подвижным покрытием с уникальным устройством. Оно дает возможность модифицировать форму несущей поверхности крыла, сохраняя ее плавность. Применение такого крыла обеспечивает гибкое управление режимами полета.
По информации, новаторское крыло включает цепь рычажных механизмов, которые взаимосвязаны, а для их соединения с обшивкой используют специально спроектированные стержни.
Когда меняется геометрия одного из механизмов, остальные также изменяются, что обеспечивает изгиб крыла с необходимой изгибом. Поскольку сумма углов между звеньями цепи остается неизменной, обшивка изгибается без деформации и растяжения.
Согласно словам соавтора данного изобретения Олега Дружинина, одного из разработчиков ЦАГИ, такая структура фактически объединяет крыло с закрылками и элеронами, а созданная геометрия позволяет эффективно размещать топливные резервуары, различные приводы, проводку и прочее. Кроме того, само крыло будет характеризоваться легкостью и прочностью.
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