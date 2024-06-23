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Ученые работают над производством кожи из ананаса

Кожа из ананаса оказалась прочнее аналогов других ученых

2:12
Наука

Исследователи с таиландского Университета Махидол занимаются творением новых вариантов экокожи из фрагментов ананаса. Первые образцы были порождены еще в 2019 году, но они значительно уступали натуральной коже животных по главным показателям.

Кожа из ананаса оказалась прочнее аналогов других ученых
Фото: unsplash.com by Pineapple Supply Co is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Главной целью группы, возглавляемой профессором Тавичаи Аморнсакчаем, является производство того материала, который позволит исключить убийство животных для того, чтобы сделать качественные изделия из кожи.

Основу нового материала составляет биомусор — фрагменты листьев ананасовой пальмы, которые просто выбрасываются при подготовке плодов. Их измельчают, высушивают и просеивают с целью отделить неволокнистые остатки от самих волокон. Последние можно соединить с разнообразными химическими веществами, после чего сформировать тонкий "панкейк", который покрывается жидким каучуком. Затем следует проваривание в течение 24 часов при температуре 70 °C и продукт "экокожа" готов.

Этот материал обладает пределом прочности на разрыв в 12,3 МПа, что в 60 раз больше, чем у наиболее прочного аналога кожи MuSkin, который изготавливается из грибных волокон. Исключительно низкая прочность и стойкость к износу удерживали создание коммерческой версии "растительной кожи", которая просто не справлялась с эксплуатацией. Ныне данная проблема решена, однако имеется ряд других препятствий.

Кожа из ананаса по своей внешности, тактильным характеристикам, структуре и т. д. значительно отличается от выделанной кожи животных. Это можно устраним, проведя дополнительную обработку материала различными химическими веществами, однако этот аспект все еще остается полем для экспериментов. Например, недавно группа исследователей освоила окрашивание материала при помощи натуральных красителей, начиная от кофе и заканчивая морковью. Это дает возможность избежать применения токсичных компонентов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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