В России рахработали новый термостойкий сплав

Специалисты ОДК совершили прорыв в создании новых сплавов

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из ОДК разработали набор стойких к воздействию коррозии термостойких сплавов, которые будут использоваться для изготовления лопаток, применяемых в двигателях газотурбинных систем судов и кораблей. Благодаря инновационным разработкам будущие силовые агрегаты станут более эффективными и долговечными.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Эти сплавы по стойкости к коррозии значительно превосходят передовые отечественные варианты, они не подвержены воздействию агрессивной морской среды и способны функционировать при высоких температурах до 1000°C.

Все необходимые документы по этим материалам уже готовы, и в настоящее время ведется технологическая отработка производства деталей из этих сплавов.

Как сообщили в ОДК, из указанных сплавов будут изготовлены рабочие и направляющие лопатки турбин, работающих в очень сложных условиях, выдерживающих различные механические нагрузки и тепловые воздействия. Они повысят КПД и мощность двигателей, что приведет к появлению и выпуску передовых узлов совершенно нового уровня.