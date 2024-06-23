В Росси начнут производство модулей для сетей 5G

Российская компания "Элемент" заявила о производстве модулей для 5G

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Крупный отечественный производитель "Элемент" в следующем году собирается начать массовое изготовление различных моделей радиомодулей и электронных компонентов, используемых в базовых станциях сотовых сетей 4G и 5G.

Фото: Flickr by Christoph Scholz is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

По информации, между "Элементом" и одним из местных поставщиков услуг сотовой связи уже заключен контракт на поставку указанных компонентов.

В дополнение к радиомодулям, ответственным за прием и передачу усиленных сигналов, речь идет о корпусах для базовых станций, СВЧ-транзисторах, специализированных микросхемах, а также GPS-чипах и прочих элементах.

Производством этих компонентов будут заниматься сразу несколько предприятий из структуры "Элемент", расположенных в различных регионах, а также внешние организации. Например, Томский университет совместно с компанией "Элемент" создадут общий научно-производственный кластер.

В настоящее время в России базовые станции разрабатывают и производят четыре ведущих компании — "Спектр", "Иртея", "Булат" и Yadro, которые, безусловно, проявят интерес к постоянным поставкам отечественных компонентов для своей продукции.