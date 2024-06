Батареи с ИИ бьют рекорды эффективности

На выставке The Battery Show Europe 2024, проходившей в Штутгарте, компании Eatron Technologies и Syntiant продемонстрировали свое новшество — систему управления аккумулятором, использующую искусственный интеллект.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository