Батареи с ИИ бьют рекорды эффективности

На выставке The Battery Show Europe 2024, проходившей в Штутгарте, компании Eatron Technologies и Syntiant продемонстрировали свое новшество — систему управления аккумулятором, использующую искусственный интеллект.
Она базируется на нейронном процессоре Syntiant NDP120. Разработчики утверждают, что применение данной технологии увеличивает срок службы батарей на 25% и повышает их емкость на 10%.
Основная идея заключается в передаче обязанностей по анализу состояния аккумуляторов искусственному интеллекту с уникальной точностью, недоступной для существующих систем управления. Чем больше информации об аккумуляторе и его заряде доступно искусственному интеллекту, тем легче ему делать прогнозы и тем точнее они будут. Таким образом, система способна эффективно управлять батареей, уменьшая потери и распределяя нагрузку на устройство равномерно.
Разработчики специально придали системе форму микросхемы, что делает ее совместимой практически с любыми типами аккумуляторов. Этот универсальный модуль предназначен для модернизации энергонакопителей в различных гаджетах, бытовых устройствах, электромобилях и т. д. Syntiant NDP120 не требует знания специфики работы с конкретным устройством, он просто оптимизирует работу батареи, учитывая особенности ее использования.
Очевидным преимуществом данной разработки является коммерческая составляющая: например, срок службы батарей в электромобиле можно увеличить до 1250 циклов зарядки, вместо 1000, как в настоящее время. Но, что еще важнее, искусственный интеллект способен прогнозировать возможные проблемы с аккумулятором, оценивать риск его выхода из строя и предупреждать о возможных проблемах заранее.
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