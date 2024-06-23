Батареи с ИИ бьют рекорды эффективности

Батареи с ИИ лучше работают и показывают более эффективный результат

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

На выставке The Battery Show Europe 2024, проходившей в Штутгарте, компании Eatron Technologies и Syntiant продемонстрировали свое новшество — систему управления аккумулятором, использующую искусственный интеллект.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Она базируется на нейронном процессоре Syntiant NDP120. Разработчики утверждают, что применение данной технологии увеличивает срок службы батарей на 25% и повышает их емкость на 10%.

Основная идея заключается в передаче обязанностей по анализу состояния аккумуляторов искусственному интеллекту с уникальной точностью, недоступной для существующих систем управления. Чем больше информации об аккумуляторе и его заряде доступно искусственному интеллекту, тем легче ему делать прогнозы и тем точнее они будут. Таким образом, система способна эффективно управлять батареей, уменьшая потери и распределяя нагрузку на устройство равномерно.

Разработчики специально придали системе форму микросхемы, что делает ее совместимой практически с любыми типами аккумуляторов. Этот универсальный модуль предназначен для модернизации энергонакопителей в различных гаджетах, бытовых устройствах, электромобилях и т. д. Syntiant NDP120 не требует знания специфики работы с конкретным устройством, он просто оптимизирует работу батареи, учитывая особенности ее использования.

Очевидным преимуществом данной разработки является коммерческая составляющая: например, срок службы батарей в электромобиле можно увеличить до 1250 циклов зарядки, вместо 1000, как в настоящее время. Но, что еще важнее, искусственный интеллект способен прогнозировать возможные проблемы с аккумулятором, оценивать риск его выхода из строя и предупреждать о возможных проблемах заранее.