В Бундесвере разработали беспилотные транспортники

Новый стартап ARX Robotics из Германии, основанный бывшими военными из Бундесвера, заключил договор на 9 миллионов евро с инвестиционным фондом НАТО (NIF) на разработку серии беспилотных наземных транспортных средств.
Благодаря модульному дизайну они способны выполнять несколько различных функций на поле боя одновременно.
Речь идет о серии наземных роботов GEROEN в четырех вариантах моделей. Например, самый крупный автономный робот сможет транспортировать до полутонны груза или несколько раненых. Другое устройство с бронированием будет применяться на учениях для выполнения симулированных действий. Еще одна группа компактных роботов будет оборудована специальными чувствительными датчиками для проведения разведки и наблюдения.
Поскольку все роботы построены по модульной схеме, их можно адаптировать к различным ситуациям. GEROEN уже прошли испытания и приняты на вооружение в нескольких странах НАТО, включая Швейцарию, Германию, Австрию и Венгрию.
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