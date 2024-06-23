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В Бундесвере разработали беспилотные транспортники

НАТО заказало у стартапа из Бундесвера транспортные беспилотники

1:05
Наука

Новый стартап ARX Robotics из Германии, основанный бывшими военными из Бундесвера, заключил договор на 9 миллионов евро с инвестиционным фондом НАТО (NIF) на разработку серии беспилотных наземных транспортных средств.

НАТО заказало у стартапа из Бундесвера транспортные беспилотники
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters is licensed under public domain

Благодаря модульному дизайну они способны выполнять несколько различных функций на поле боя одновременно.

Речь идет о серии наземных роботов GEROEN в четырех вариантах моделей. Например, самый крупный автономный робот сможет транспортировать до полутонны груза или несколько раненых. Другое устройство с бронированием будет применяться на учениях для выполнения симулированных действий. Еще одна группа компактных роботов будет оборудована специальными чувствительными датчиками для проведения разведки и наблюдения.

Поскольку все роботы построены по модульной схеме, их можно адаптировать к различным ситуациям. GEROEN уже прошли испытания и приняты на вооружение в нескольких странах НАТО, включая Швейцарию, Германию, Австрию и Венгрию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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