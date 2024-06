В Бундесвере разработали беспилотные транспортники

Новый стартап ARX Robotics из Германии, основанный бывшими военными из Бундесвера, заключил договор на 9 миллионов евро с инвестиционным фондом НАТО (NIF) на разработку серии беспилотных наземных транспортных средств.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters is licensed under public domain