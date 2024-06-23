НАТО готовит танки с стелс-технологией

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Для НАТО разрабатывают новейший двигатель со стелс-технологией

1:19
Наука

За всю историю стелс-технологии, широко использованные в процессе разработки передовых военных самолетов и кораблей, могут быть также востребованы для улучшения скрытности бронетехники.

Для НАТО разрабатывают новейший двигатель со стелс-технологией
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0

Подписчик британской организации Rolls-Royce представила на мероприятии Eurosatory в Париже концепцию гибридного дизельного мотора, созданного с использованием стелс-технологий.

Имеем дело с моделью двигателя серии 199, который востребован в НАТО и является наиболее распространенным среди боевых моторов в своем сегменте. Производительность гибридной установки составляет 1100 кВт (1475 л. с.). Аккумуляторный привод будет использоваться для питания будущих боевых систем, включая лазерное вооружение.

Применение технологии стелс добавит бронетехнике возможность быть менее заметной и шумной, когда она находится в укрытии и работает на энергию аккумулятора, а не на дизельный двигатель.

Кроме того, благодаря индивидуальному выхлопному глушителю Rolls-Royce, на низких скоростях мотор работает более бесшумно, а при повышении скорости включение электропривода в сочетании с дизельным мотором увеличивает ускорение.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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