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Долговечность солнечных батарей превысила все ожидания

Солнечные батареи сохранили большую часть эффективности более чем за 30 лет

1:19
Наука

Время эксплуатации солнечных батарей колеблется от 20 до 40 лет. Тем не менее, следует учитывать, что их эффективность постепенно снижается со временем. Однако истинные пределы долговечности солнечных панелей еще предстоит выяснить.

Солнечные батареи сохранили большую часть эффективности более чем за 30 лет
Фото: Peakpx is licensed under CC0

Например, установленная в Лионе (Франция) в 1992 году солнечная батарея Phebus 1, мощностью 1 кВт и размером 10 кв. м, после недавнего технического осмотра показала, что она производит около 80% своей первоначальной энергии.

Обычно такие результаты характерны для панелей после 25 лет использования. Другими словами, производительность Phebus 1 за 31 год службы снизилась лишь на 0,66% ежегодно. За все время работы эта энергетическая установка произвела более 20300 кВт⋅ч электроэнергии, что составляет почти 750 кВт⋅ч в год.

Столь впечатляющая долговечность солнечных панелей — убедительный аргумент в пользу их установки на крышах зданий в рамках общего перехода к использованию возобновляемых источников чистой энергии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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