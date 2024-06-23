Долговечность солнечных батарей превысила все ожидания

Время эксплуатации солнечных батарей колеблется от 20 до 40 лет. Тем не менее, следует учитывать, что их эффективность постепенно снижается со временем. Однако истинные пределы долговечности солнечных панелей еще предстоит выяснить.
Например, установленная в Лионе (Франция) в 1992 году солнечная батарея Phebus 1, мощностью 1 кВт и размером 10 кв. м, после недавнего технического осмотра показала, что она производит около 80% своей первоначальной энергии.
Обычно такие результаты характерны для панелей после 25 лет использования. Другими словами, производительность Phebus 1 за 31 год службы снизилась лишь на 0,66% ежегодно. За все время работы эта энергетическая установка произвела более 20300 кВт⋅ч электроэнергии, что составляет почти 750 кВт⋅ч в год.
Столь впечатляющая долговечность солнечных панелей — убедительный аргумент в пользу их установки на крышах зданий в рамках общего перехода к использованию возобновляемых источников чистой энергии.
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