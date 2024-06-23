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Компания Northrop Grumman представила подводный беспилотник

Американская компания показала секретный подводный беспилотник Manta Ray

1:12
Наука

Американская компания Northrop Grumman, специализирующаяся на военных контрактах, представила несколько видеороликов, посвященных тайным разработкам в рамках программы DARPA, связанным с масштабным подводным беспилотником Manta Ray.

Американская компания показала секретный подводный беспилотник Manta Ray
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Manta Ray представляет собой пока экспериментальную модель будущего подводного дрона XLUUV. По видеозаписям видно, что у Northrop Grumman получился передовой подводный аппарат больших размеров, внешне похожий на своего естественного аналога — морского ската. В соответствии с планами разработчиков, он призван уменьшить риск для людей при выполнении опасных военных задач.

Внешний вид указывает на то, что он создается для транспортировки крупных грузов на большие расстояния в автономном режиме. Прочный гидродинамический корпус позволит ему перемещаться, то всплывая на поверхность воды, то погружаясь в глубины.

Движение и маневренность подводному беспилотнику обеспечивают два четырехлопастных винта, установленных на краях крыльев. При необходимости для экономии энергии Manta Ray сможет останавливаться на морском дне.

https://www.youtube.com/watch?v=o6cDmXFkAdM
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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