Испанская копания готовится к запуску космических воздушных шаров

EOS-X Space собирается запустить людей в космос на воздушном шаре

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанская фирма EOS-X Space обещает стать первопроходцем в отправке отпускников в путешествие на границу стратосферы на огромном воздушном шаре. Подобные идеи были анонсированы задолго до этого, но испанцы утверждают, что у них уже практически все готово.

Фото: NASA by David Thilker is licensed under public domain

Утверждается, что проверка летной капсулы пройдет в скором времени в партнерстве с Национальным институтом аэрокосмических технологий Испании.

Капсула EOS-X создана из углеродных волокон, обладает панорамным остеклением, внутри имеются туалет и бар. В полет отправятся один пилот и семь пассажиров, каждый из которых заплатит от 150 до 200 тысяч евро за путешествие. Полет начнется на рассвете, подъем займет два часа, еще столько же капсула будет парить на высоте 40 км, после чего начнется плавное снижение, продолжающееся 1 час.

Отдыхающим обещают удобные сиденья, декоративное освещение и великолепные виды на Землю с точки зрения, с которой легко видно ее круглую форму. С противоположной стороны они увидят бескрайнюю тьму космоса. Первые полеты запланированы на третий квартал 2025 года.

Для привлечения внимания к своему проекту EOS-X Space планирует создать развлекательный комплекс SpaceHub на острове Ла-Исла-де-ла-Картуха в Севилье. Это гостиница с обширным симулятором космических полетов в виртуальной реальности. Путешественники смогут познакомиться с космосом, затем совершат полеты на специальном самолете с реальной невесомостью, а затем последует подъем в стратосферу.