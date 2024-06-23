Белоруссия разработала передвижной лазерный уничтожитель БПЛА

Белорусские инжнерены разработали передовой лазерный комплекс для уничтожения БПЛА

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Белорусские специалисты из фирмы "Лэмт" разработали передовой подвижной комплекс с лазерной установкой, который предназначен для активного противодействия беспилотным летательным аппаратам. В использовании были задействованы детали и материалы из России, Беларуси и Китая.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Экспериментальный образец комплекса с трехкиловатным лазером, установленным на небольшом грузовом автомобиле (хотя можно установить его также на гусеничную платформу или на стационарных объектах), уже протестировали и продемонстрировали партнерам. Официальный запуск на рынок запланирован на следующий год.

Система противодействия дронам, оснащенная радаром, способна оперативно обнаруживать цель и направлять на нее оптическое устройство, после чего оператор дает указание на уничтожение. На данный момент комплекс охватывает 270 градусов, но разработчики намерены увеличить этот угол до 360 градусов.

Важно отметить, что создание комплекса было инициативной задачей, нацеленной на исследование воздействия лазерного излучения на беспилотные летающие аппараты, отработку сопровождения быстрых беспилотных аппаратов, а также проверку применяемых материалов в работе.