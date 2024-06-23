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ИИ ещё больше стал похож на человека: учёные разработали новую систему обучения нейросети

Учёные создали новую человекоподобную систему обучения ИИ

1:08
Наука

Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) страдают от ограничений в энергоэффективности и способности к обучению, сравнимому с человеческим. Однако новейшие исследования из лаборатории Колд-Спринг-Харбор могут изменить это.

Учёные создали новую человекоподобную систему обучения ИИ
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ученые разработали новый метод обработки данных в нейронных сетях, вдохновленный архитектурой человеческого мозга, который улучшает перемещение и обработку данных, снижает энергозатраты и ускоряет обучение.

Основой метода является использование принципов работы человеческой рабочей памяти. В отличие от традиционных методов, где данные обновляются целиком, новая модель позволяет ИИ-нейронам мгновенно получать обратную связь и корректировать свое поведение, что значительно сокращает время обработки и требуемые вычислительные ресурсы, сообщает Science Daily.

Этот метод подтверждает связь рабочей памяти с обучением и когнитивной активностью, открывая путь к созданию более интеллектуальных и адаптивных ИИ-систем, способных к обучению в реальном времени.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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