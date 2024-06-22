Редкая группа крови "играет злую шутку" со своим носителем: раскрыт негативный эффект для здоровья

Учёные обнаружили негативный эффект для здоровья от редкой группы крови

Исследование, опубликованное в журнале Med, выявило связь между редкой Вел-отрицательной группой крови и склонностью к набору лишнего веса.

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Вел-отрицательная группа крови встречается у одного человека из 5000 и обусловлена отсутствием обеих копий гена SMIM1.

Анализ данных 104 пациентов показал, что у людей с этой группой крови наблюдаются метаболические нарушения: повышенное содержание жиров в крови, нарушения в работе жировой ткани и печени, а также сниженная активность щитовидной железы. Эти особенности приводят к склонности к набору веса: женщины с Вел-отрицательной группой крови в среднем весят на 4,6 кг больше, а мужчины — на 2,4 кг больше, чем их сверстники с другими группами крови.

Основной причиной набора веса у людей с отсутствующим геном SMIM1 является сниженный расход энергии в состоянии покоя, что приводит к накоплению жировой ткани, несмотря на нормальное питание и физическую активность. По оценкам, около 300 тысяч человек в мире страдают от ожирения, связанного с этой группой крови.