Гигантская чёрная дыра пробудилась: астрономы зафиксировали необычное свечение в далёкой галактике

Учёные обнаружили пробуждение гигантской чёрной дыры

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили необычное явление в далекой галактике SDSS1335+0728 в созвездии Девы, находящейся на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли.

Фото: NASA by Y.Bai is licensed under public domain

В конце 2019 года они зафиксировали резкий всплеск светимости галактики, который продолжается до сих пор. Исследователи считают, что это связано с активизацией гигантской черной дыры в центре галактики, масса которой в миллион раз превышает массу Солнца.

Наблюдения показали, что галактика удвоила свою яркость в инфракрасном диапазоне, увеличила яркость в четыре раза в ультрафиолетовом и в десять раз в рентгеновском диапазоне. Возможным объяснением этого явления является образование активного галактического ядра, где черная дыра начинает активно поглощать окружающее вещество. Однако ученые также рассматривают возможность приливного разрушения звезды, которая подошла слишком близко к черной дыре.

Для точного определения причины всплеска светимости необходимы дополнительные наблюдения и измерения.