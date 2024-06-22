Раскрыт секрет стоящих за редкими заболеваниями ДНК-механизмов: медицина стоит на пороге революции

Учёные обнаружили скрытые ДНК-механизмы, стоящие за редкими заболеваниями

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из PNRI совместно с Медицинским колледжем Бэйлора выявили, как "инвертированные утроения" ДНК способствуют развитию генетических заболеваний.

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Анализ ДНК 24 человек показал, что эти перестройки возникают из-за переключения шаблонов сегментов ДНК при "ремонте", что может нарушать работу генов и вызывать заболевания, такие как синдром дупликации MECP2. Результаты исследования показывают структурное разнообразие и влияние этих перестроек на дозировку генов, сообщает Science Daily.

Секвенирование ДНК позволило точно определить места переключения шаблонов и углубить понимание генетических нарушений, открывая новые возможности для разработки целевых методов лечения редких заболеваний.