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Франция и Китай объединили усилия для исследования Вселенной: запущен спутник для поиска мощных космических взрывов

Учёные запустили спутник для поиска гамма-всплесков

1:24
Наука

Французско-китайский спутник Space Variable Objects Monitor (SVOM) был запущен в эту субботу для поиска гамма-всплесков — мощных космических взрывов.

Учёные запустили спутник для поиска гамма-всплесков
Фото: NASA by Gaspard Duchene is licensed under public domain

Эти взрывы происходят после гибели крупных звезд или слияния компактных звезд и могут излучать энергию, эквивалентную миллиарду миллиардов солнц. Гамма-всплески представляют собой "взгляд назад во времени", так как свет от них преодолевает миллиарды световых лет, чтобы достичь Земли, неся информацию о газовых облаках и галактиках, через которые он прошел.

Самые дальние гамма-всплески были зарегистрированы спустя 630 миллионов лет после Большого взрыва. Такое сотрудничество между Западом и Китаем является редким, особенно после запрета США в 2011 году на совместные проекты между НАСА и Пекином, сообщают "Аргументы недели".

Спутник, находящийся на орбите в 625 километрах над Землей, будет отправлять данные в обсерватории. Основная сложность заключается в короткой продолжительности гамма-всплесков, что требует быстрой реакции ученых. После обнаружения всплеска SVOM немедленно оповестит команду, которая в течение пяти минут должна запустить сеть наземных телескопов для детальных наблюдений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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