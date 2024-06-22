Пока в США прохладно, другие регионы страдают от жары: обнаружена опасность технологий изменения погоды

Исследование Университета Калифорнии, опубликованное в Nature Climate Change, показало, что использование технологий для снижения температур в Калифорнии может непредсказуемо влиять на климат других регионов мира.
В частности, геоинженерная технология осветления морских облаков (MCB), предназначенная для охлаждения атмосферы, снижает риск опасных жарких периодов на западе США на 55% в отдаленных широтах и на 16% в ближайших субтропиках. Однако в будущем, с потеплением климата, эффективность MCB может уменьшиться или даже усугубить тепловой стресс в США и других регионах. Это связано с изменениями Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.
Ученые подчеркивают необходимость учета климатической изменчивости при внедрении геоинженерных решений, что требует комплексного подхода к проблеме изменения климата и ее региональным последствиям, а также осторожности в глобальных технологических вмешательствах в климатические процессы.
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