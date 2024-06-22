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Источник микропластика лежит у вашей раковины: учёные обнаружили опасность чистящих губок

Учёные обнаружили источник микропластика в популярных чистящих губках

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Наука

Меламиновые губки, изготовленные из вспененного меламин-формальдегидного полимера, при использовании выделяют микропластиковые волокна длиной от 10 до 405 микрометров, которые могут попасть в окружающую среду и влиять на пищевую цепочку.

Учёные обнаружили источник микропластика в популярных чистящих губках
Фото: commons.wikimedia. org by Blancogmbh+cokg is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что губки разной плотности изнашиваются по-разному, выделяя разное количество микроволокон. С помощью данных о продажах с Amazon и eBay ученые оценили, что глобальные выбросы микропластика могут достигать около 4,9 триллиона частиц.

Результаты подчеркивают потенциальное загрязнение микропластиком окружающей среды, что требует дальнейшей оценки экологических рисков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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