Источник микропластика лежит у вашей раковины: учёные обнаружили опасность чистящих губок

Учёные обнаружили источник микропластика в популярных чистящих губках

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Меламиновые губки, изготовленные из вспененного меламин-формальдегидного полимера, при использовании выделяют микропластиковые волокна длиной от 10 до 405 микрометров, которые могут попасть в окружающую среду и влиять на пищевую цепочку.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что губки разной плотности изнашиваются по-разному, выделяя разное количество микроволокон. С помощью данных о продажах с Amazon и eBay ученые оценили, что глобальные выбросы микропластика могут достигать около 4,9 триллиона частиц.

Результаты подчеркивают потенциальное загрязнение микропластиком окружающей среды, что требует дальнейшей оценки экологических рисков.