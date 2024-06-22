Источник микропластика лежит у вашей раковины: учёные обнаружили опасность чистящих губок

Меламиновые губки, изготовленные из вспененного меламин-формальдегидного полимера, при использовании выделяют микропластиковые волокна длиной от 10 до 405 микрометров, которые могут попасть в окружающую среду и влиять на пищевую цепочку.
Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что губки разной плотности изнашиваются по-разному, выделяя разное количество микроволокон. С помощью данных о продажах с Amazon и eBay ученые оценили, что глобальные выбросы микропластика могут достигать около 4,9 триллиона частиц.
Результаты подчеркивают потенциальное загрязнение микропластиком окружающей среды, что требует дальнейшей оценки экологических рисков.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.