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Российские студенты создали прорывное устройство для сити-фермерства, которое заменит зарубежные аналоги

В России создали уникальное устройство для сити-фермерства

1:02
Наука

Стартап "АгроГидроАвтоматика", созданный студентами, участвует в проекте Минобрнауки России "Платформа университетского технологического предпринимательства".

В России создали уникальное устройство для сити-фермерства
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Компания разрабатывает оборудование для контроля освещенности, влажности и других параметров. Гидропонные установки позволяют выращивать растения без земли, автоматизируя процесс и снижая затраты на персонал. Оборудование использует технологии интернета вещей (IoT) и доступнее зарубежных аналогов, сообщает Хайтек.

Основатель стартапа студент АГУ Тимур Ишкин завершает бакалавриат в сфере цифровых технологий и кибербезопасности. Его проект получил 1,2 млн рублей от стартап-студии 2F и вышел в финал конкурса стартапов на форуме U-novus в Томске.

Сеть университетских стартап-студий, созданная с 2022 года, помогает передавать знания из университетов в реальный сектор экономики.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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