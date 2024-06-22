Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избегайте этих продуктов после тренировки
Обязательное и добровольное социальное страхование
Студенческий материнский капитал: новая инициатива для всех регионов России
Буррито из яиц и костного бульона: необычный вариант для завтрака
Кинологи объяснили, почему нельзя гладить собаку по голове
Как восстановить затопленный автомобиль в Москве: советы и стоимость ремонта
ЦБ России увеличил курсы доллара, евро и юаня
Сергей Лазарев рассказал, что не разрешает детям залипать в телефоне
Что делать, если трава не всходит?
Создан ракетный двигатель будущего: ИИ разработал инновационный проект всего за две недели

Компания Leap 71 представила новый ракетный двигатель, разработанный с помощью ИИ

1:51
Наука

Дубайская компания Leap 71, специализирующаяся на инженерных решениях с использованием искусственного интеллекта, разработала новый дизайн ракетного двигателя всего за две недели.

Компания Leap 71 представила новый ракетный двигатель, разработанный с помощью ИИ
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Это стало возможным благодаря модели Noyron, которая самостоятельно создала чертежи двигателя. Двигатель был напечатан в 3D на медном основании компанией AMCM в Германии, прошел постобработку в Университете Шеффилда и успешно прошел испытания.

Обычно на разработку ракетных двигателей уходят месяцы или годы, но ИИ-модель Leap 71 генерирует новые итерации за минуты. Двигатель использует криогенный жидкий кислород (LOX) и керосин в качестве топлива. Особенность конструкции — инжекторная головка с "современным коаксиальным завихрителем" для эффективного смешивания топлива, сообщает SecurityLab.

Двигатель развивает тягу в 5 кН, что эквивалентно подъему массы в 500 кг или 20 000 лошадиных сил, и подходит для заключительного этапа выведения орбитальной ракеты. Испытания прошли на базе Airborne Engineering в Великобритании.

Медный материал позволяет создавать компактные высокопроизводительные двигатели с активным охлаждением, несмотря на низкую температуру плавления меди. Охлаждающие каналы обертываются вокруг камеры, куда подается керосин для поддержания оптимальной температуры.

Двигатель показал устойчивое горение продолжительностью 12 секунд, что подтверждает его способность к длительной эксплуатации. Однако испытания выявили необходимость оптимизации — сопротивление охлаждающих каналов оказалось выше из-за шероховатости поверхности после 3D-печати.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
ЦБ России увеличил курсы доллара, евро и юаня
Сергей Лазарев рассказал, что не разрешает детям залипать в телефоне
Что делать, если трава не всходит?
Фитнес-модель рассказала об упражнениях из йоги для пробуждения
Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода "Слова пацана"
Сбербанк прекращает прием заявок на льготную ипотеку с 21 июня
7 способов всегда оставаться бодрым
Отдых в Турции стал дороже отдыха в ОАЭ
Аномальный тепловой купол накрывает США экстремальной жарой
Функции социального страхования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников