Создан ракетный двигатель будущего: ИИ разработал инновационный проект всего за две недели

Компания Leap 71 представила новый ракетный двигатель, разработанный с помощью ИИ

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Дубайская компания Leap 71, специализирующаяся на инженерных решениях с использованием искусственного интеллекта, разработала новый дизайн ракетного двигателя всего за две недели.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Это стало возможным благодаря модели Noyron, которая самостоятельно создала чертежи двигателя. Двигатель был напечатан в 3D на медном основании компанией AMCM в Германии, прошел постобработку в Университете Шеффилда и успешно прошел испытания.

Обычно на разработку ракетных двигателей уходят месяцы или годы, но ИИ-модель Leap 71 генерирует новые итерации за минуты. Двигатель использует криогенный жидкий кислород (LOX) и керосин в качестве топлива. Особенность конструкции — инжекторная головка с "современным коаксиальным завихрителем" для эффективного смешивания топлива, сообщает SecurityLab.

Двигатель развивает тягу в 5 кН, что эквивалентно подъему массы в 500 кг или 20 000 лошадиных сил, и подходит для заключительного этапа выведения орбитальной ракеты. Испытания прошли на базе Airborne Engineering в Великобритании.

Медный материал позволяет создавать компактные высокопроизводительные двигатели с активным охлаждением, несмотря на низкую температуру плавления меди. Охлаждающие каналы обертываются вокруг камеры, куда подается керосин для поддержания оптимальной температуры.

Двигатель показал устойчивое горение продолжительностью 12 секунд, что подтверждает его способность к длительной эксплуатации. Однако испытания выявили необходимость оптимизации — сопротивление охлаждающих каналов оказалось выше из-за шероховатости поверхности после 3D-печати.