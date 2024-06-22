Разработан "космический фен" для сердца: уникальное устройство спасёт тысячи человеческих жизней

Исследователи из Университетской клиники кардиохирургии в Инсбруке разработали устройство, использующее ударно-волновую терапию для ускорения восстановления клеток сердца после коронарного шунтирования.
Клинические испытания подтвердили эффективность метода и улучшение сердечной функции у пациентов.
В исследовании участвовали 63 пациента, которым после операции проводили терапию звуковыми волнами в течение 10 минут. Результаты показали значительное улучшение насосной функции сердца, улучшение качества жизни и снижение риска повторной госпитализации.
Устройство, названное "космическим феном", будет доступно на рынке в 2025 году. Оно применяет мягкие звуковые волны для стимуляции сердечных мышц, что способствует пробуждению неактивных клеток сердца и развитию новых кровеносных сосудов после шунтирования, сообщает Хайтек.
Руководитель проекта Йоханнес Холфельд отметил, что каждое улучшение насосной функции на пять процентных пунктов существенно сокращает повторные госпитализации и увеличивает продолжительность жизни. Новый метод показал среднее улучшение почти на двенадцать процентных пунктов.
Исследователи ожидают одобрения устройства для клинического применения от европейских регуляторов.
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