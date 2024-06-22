Разработан "космический фен" для сердца: уникальное устройство спасёт тысячи человеческих жизней

Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университетской клиники кардиохирургии в Инсбруке разработали устройство, использующее ударно-волновую терапию для ускорения восстановления клеток сердца после коронарного шунтирования.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Клинические испытания подтвердили эффективность метода и улучшение сердечной функции у пациентов.

В исследовании участвовали 63 пациента, которым после операции проводили терапию звуковыми волнами в течение 10 минут. Результаты показали значительное улучшение насосной функции сердца, улучшение качества жизни и снижение риска повторной госпитализации.

Устройство, названное "космическим феном", будет доступно на рынке в 2025 году. Оно применяет мягкие звуковые волны для стимуляции сердечных мышц, что способствует пробуждению неактивных клеток сердца и развитию новых кровеносных сосудов после шунтирования, сообщает Хайтек.

Руководитель проекта Йоханнес Холфельд отметил, что каждое улучшение насосной функции на пять процентных пунктов существенно сокращает повторные госпитализации и увеличивает продолжительность жизни. Новый метод показал среднее улучшение почти на двенадцать процентных пунктов.

Исследователи ожидают одобрения устройства для клинического применения от европейских регуляторов.