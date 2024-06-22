Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичница с овощами и специями: белки, клетчатка и антиоксиданты
Продукты и напитки, усиливающие выраженность целлюлита
Актриса Рената Литвинова показала фото без косметики
Ростех: японские санкции — "пустой звук"
Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции
Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов
Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки
Кинологи назвали самые глупые породы собак
Обнаружено 30 неизвестных науке видов беспозвоночных на Кавказе: их местообитание постепенно исчезает

Учёные обнаружили 30 ранее неизвестных видов беспозвоночных на Кавказе

1:05
Наука

Ученые обнаружили 30 ранее неизвестных видов беспозвоночных животных и насекомых на оттаявших участках ледников Центрального Кавказа из-за глобального потепления. Всего на исследованных участках выявлено 438 видов беспозвоночных.

Учёные обнаружили 30 ранее неизвестных видов беспозвоночных на Кавказе
Фото: unsplash.com by Tim Gouw is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Работы по оценке изменений в сообществах беспозвоночных на ледниковых участках возрастом от 0 до 170 лет проводила группа российских ученых. Изучение показало, что потепление и отступление ледников приводят к значительным изменениям в составе обитателей: теплолюбивые виды быстро заселяют освобождающиеся поверхности. Среди новых видов — ногохвостки рода Desoria и комары-звонцы, а также несколько видов клещей, паразитирующих на жужелицах, сообщает ТАСС.

Проект показал существование множества холодолюбивых видов, незаметных для туристов и альпинистов. С исчезновением ледников исчезнут и их местообитания, но на Центральном Кавказе у них пока есть запас высоты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции
Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов
Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки
Кинологи назвали самые глупые породы собак
Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"
FT: проданное Сербией оружие на €800 млн могло оказаться на Украине
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности
Путин утвердил запрет на приватизацию религиозного имущества в России
5 привычек, негативно влияющих на здоровье зубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников