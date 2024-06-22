Обнаружено 30 неизвестных науке видов беспозвоночных на Кавказе: их местообитание постепенно исчезает

Учёные обнаружили 30 ранее неизвестных видов беспозвоночных на Кавказе

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили 30 ранее неизвестных видов беспозвоночных животных и насекомых на оттаявших участках ледников Центрального Кавказа из-за глобального потепления. Всего на исследованных участках выявлено 438 видов беспозвоночных.

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Работы по оценке изменений в сообществах беспозвоночных на ледниковых участках возрастом от 0 до 170 лет проводила группа российских ученых. Изучение показало, что потепление и отступление ледников приводят к значительным изменениям в составе обитателей: теплолюбивые виды быстро заселяют освобождающиеся поверхности. Среди новых видов — ногохвостки рода Desoria и комары-звонцы, а также несколько видов клещей, паразитирующих на жужелицах, сообщает ТАСС.

Проект показал существование множества холодолюбивых видов, незаметных для туристов и альпинистов. С исчезновением ледников исчезнут и их местообитания, но на Центральном Кавказе у них пока есть запас высоты.