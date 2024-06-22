Эйнштейн оказался прав: учёные подтвердили теорию относительности на основе изучения сверхновых звёзд

Учёные нашли подтверждение теории относительности Эйнштейна

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Теория относительности Эйнштейна на протяжении века успешно проходит все проверки.

Фото: commons.wikimedia.org by ASSOCIATED PRESS is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эйнштейн предсказал, что для объектов, движущихся с большой скоростью, время идёт медленнее. Этот эффект проверен на многих объектах, от спутников Земли до далёких галактик.

Недавнее исследование, опубликованное на arXiv.org, подтвердило её правильность, изучив более 1 500 сверхновых во Вселенной. Учёные наблюдали эффект замедления времени на космическом уровне: чем дальше находится объект, тем сильнее замедление. Учёные из Университета Квинсленда и других институтов, используя данные Dark Energy Survey (DES), подтвердили это наблюдением сверхновых типа 1a. Используя сверхновые типа 1a, учёные точно измерили замедление времени до красного смещения 1.2, что соответствует возрасту Вселенной около пяти миллиардов лет.

зОсновной вывод исследования — космологическое замедление времени, вызванное расширением Вселенной. Для дальних объектов эффект заметен сильнее.

Эти результаты вновь подтвердили теорию относительности, доказав правильность её фундаментальных положений.