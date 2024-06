Разрушен миф о цивилизации с острова Пасхи: учёным помог искусственный интеллект

Американские антропологи из Колумбийского университета обнаружили свидетельства того, что на острове Пасхи в период расцвета цивилизации Рапануи жило значительно меньше людей, чем предполагалось ранее.

