Разрушен миф о цивилизации с острова Пасхи: учёным помог искусственный интеллект

Американские антропологи из Колумбийского университета обнаружили свидетельства того, что на острове Пасхи в период расцвета цивилизации Рапануи жило значительно меньше людей, чем предполагалось ранее.
Это открытие ставит под сомнение распространенные теории о том, что цивилизация пришла в упадок из-за разрушения природных экосистем человеком.
Исследование, проведенное под руководством научного сотрудника Дилана Дэйвиса, основывалось на анализе инфракрасных снимков поверхности острова Пасхи, полученных с помощью спутника дистанционного зондирования Земли Worldview-3. С использованием технологий искусственного интеллекта исследователи оценили площадь так называемых "каменных садов" — фермерских угодий, где древние жители острова выращивали батат, основной продукт их рациона.
Антропологи выяснили, что эти "каменные сады" могли поддерживать жизнь только около 2 тысяч человек, если бы их диета состояла исключительно из батата. Однако, изотопный анализ костей и зубов показал, что батат составлял лишь около 45% от общего объема потребляемых нутриентов. Таким образом, максимальная численность населения острова Пасхи в эпоху расцвета цивилизации Рапануи не могла превышать 3 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Эти оценки значительно ниже предыдущих предположений исследователей и соответствуют численности населения острова (порядка 2 тысяч человек) на момент контакта с европейцами.
Это открытие опровергает популярные теории о том, что цивилизация Рапануи прекратила существование из-за экологической катастрофы и чрезмерной эксплуатации ресурсов острова древними полинезийцами.
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