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Разрушен миф о цивилизации с острова Пасхи: учёным помог искусственный интеллект

Учёные опровергли миф о цивилизации с острова Пасхи

Наука

Американские антропологи из Колумбийского университета обнаружили свидетельства того, что на острове Пасхи в период расцвета цивилизации Рапануи жило значительно меньше людей, чем предполагалось ранее.

Учёные опровергли миф о цивилизации с острова Пасхи
Фото: commons.wikimedia.org by Voltamix is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это открытие ставит под сомнение распространенные теории о том, что цивилизация пришла в упадок из-за разрушения природных экосистем человеком.

Исследование, проведенное под руководством научного сотрудника Дилана Дэйвиса, основывалось на анализе инфракрасных снимков поверхности острова Пасхи, полученных с помощью спутника дистанционного зондирования Земли Worldview-3. С использованием технологий искусственного интеллекта исследователи оценили площадь так называемых "каменных садов" — фермерских угодий, где древние жители острова выращивали батат, основной продукт их рациона.

Антропологи выяснили, что эти "каменные сады" могли поддерживать жизнь только около 2 тысяч человек, если бы их диета состояла исключительно из батата. Однако, изотопный анализ костей и зубов показал, что батат составлял лишь около 45% от общего объема потребляемых нутриентов. Таким образом, максимальная численность населения острова Пасхи в эпоху расцвета цивилизации Рапануи не могла превышать 3 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Эти оценки значительно ниже предыдущих предположений исследователей и соответствуют численности населения острова (порядка 2 тысяч человек) на момент контакта с европейцами.

Это открытие опровергает популярные теории о том, что цивилизация Рапануи прекратила существование из-за экологической катастрофы и чрезмерной эксплуатации ресурсов острова древними полинезийцами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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