Шокирующее открытие подо льдами Антарктиды: что скрывает замерзший континент

Под льдом Антарктиды обнаружили древний "затерянный мир"

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи давно исследуют массивные ледяные щиты Антарктиды. В последние годы они сделали множество интересных открытий, проливающих свет на геологическую и климатическую историю Земли.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В частности, было установлено, что около 40 миллионов лет назад подо льдами Западной Антарктиды существовала гигантская речная система.

Йоханн Клагес, эксперт из Института Альфреда Вегенера, сравнил это открытие с «затерянным миром», способным многое рассказать о прошлом континента. В древности здесь были совершенно иные природно-климатические условия, существовала сеть рек протяженностью около тысячи миль.

Почему же Антарктида превратилась в почти безжизненную ледяную пустыню? Исследования показали, что в период с 34 до 44 миллионов лет назад, в эпоху позднего эоцена, произошло резкое глобальное похолодание. Оно стало причиной образования ледников, так как уровень углекислого газа в атмосфере значительно снизился.

Специалисты надеются, что понимание прошлых процессов поможет прогнозировать климатические изменения в будущем.