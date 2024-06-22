Учёные с нетерпением ждут пробирки с марсианским воздухом, собранные Perseverance, и вот для чего

Марсоход Perseverance взял уже 24 образца марсианского грунта для отправки на Землю, сообщили в NASA в четверг.
Аппарат собирает каменные керны и реголит (пыль) в специальные титановые пробирки. Кроме того, одна из них будет заполнена только воздухом.
Учёные ждут с нетерпением, когда эти образцы привезут на Землю, чтобы их досконально исследовать. Доставка проб запланирована на 2033 год.
Марсианский воздух представляет особый интерес. "Образцы воздуха с Марса расскажут нам не только о нынешнем климате и атмосфере, но и о том, как они изменились с течением времени", — объясняет планетолог Брэнди Кэрриер из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.
По её словам, было бы здорово обнаружить в образцах благородные газы, такие как неон, аргон и ксенон — это указало бы на то, была ли на Марсе атмосфера с самого начала или появилась позже. Кроме того, исследователи рассчитывают изучить пыль в марсианском воздухе на предмет её токсичности — это важно для будущих покорителей красной планеты — и замерить концентрацию водяного пара.
"Образцы газов марсианской атмосферы могут многое дать учёным", — уверен геохимик Джастин Саймон из Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне, который входит в комиссию, решающую, какие образцы собирать марсоходу.
По его словам, извлечение газа из пробирки будет проводиться так же, как в своё время делали с лунным воздухом (он там есть, хоть и очень разрежённый — для анализа хватило следовых количеств из привезённого астронавтами грунта). Пробирку поместят в герметичный контейнер с присоединённой к нему U-образной трубой, погруженной в жидкий азот, и проткнут иглой. Марсианский воздух весь перетечёт в "холодную ловушку".
Поскольку газа в одной пробирке не так много, изучению подвергнут и тот, что попал в другие пробирки вместе с образцами породы, достав его оттуда аналогичным способом.
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