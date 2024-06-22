Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в СВО
Основные параметры договора ДМС
Холли Бейли показала, как ей удалось восстановиться после родов
Онколог Марьенко заявила, что алкоголь нарушает нормальное деление клеток
Какова специфика договоров ДМС?
Четыре метода, которые не приносят результатов в похудении
Автомобили LADA лидируют по лояльности среди российских автолюбителей
В Забайкальском крае появилась кошка-поджигательница
Как приготовить мёд с чесноком для лечения простуды
Учёные с нетерпением ждут пробирки с марсианским воздухом, собранные Perseverance, и вот для чего

В NASA рассказали о сборе образцов атмосферы Марса

2:09
Наука

Марсоход Perseverance взял уже 24 образца марсианского грунта для отправки на Землю, сообщили в NASA в четверг.

В NASA рассказали о сборе образцов атмосферы Марса
Фото: NASA is licensed under public domain

Аппарат собирает каменные керны и реголит (пыль) в специальные титановые пробирки. Кроме того, одна из них будет заполнена только воздухом.

Учёные ждут с нетерпением, когда эти образцы привезут на Землю, чтобы их досконально исследовать. Доставка проб запланирована на 2033 год.

Марсианский воздух представляет особый интерес. "Образцы воздуха с Марса расскажут нам не только о нынешнем климате и атмосфере, но и о том, как они изменились с течением времени", — объясняет планетолог Брэнди Кэрриер из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

По её словам, было бы здорово обнаружить в образцах благородные газы, такие как неон, аргон и ксенон — это указало бы на то, была ли на Марсе атмосфера с самого начала или появилась позже. Кроме того, исследователи рассчитывают изучить пыль в марсианском воздухе на предмет её токсичности — это важно для будущих покорителей красной планеты — и замерить концентрацию водяного пара.

"Образцы газов марсианской атмосферы могут многое дать учёным", — уверен геохимик Джастин Саймон из Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне, который входит в комиссию, решающую, какие образцы собирать марсоходу.

По его словам, извлечение газа из пробирки будет проводиться так же, как в своё время делали с лунным воздухом (он там есть, хоть и очень разрежённый — для анализа хватило следовых количеств из привезённого астронавтами грунта). Пробирку поместят в герметичный контейнер с присоединённой к нему U-образной трубой, погруженной в жидкий азот, и проткнут иглой. Марсианский воздух весь перетечёт в "холодную ловушку".

Поскольку газа в одной пробирке не так много, изучению подвергнут и тот, что попал в другие пробирки вместе с образцами породы, достав его оттуда аналогичным способом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Последние материалы
Почему страны Латинской Америки неактивно ведут торговлю между собой и миром?
Как спасти урожай от жары
Ветеринары ответили, почему кошка постоянно хочет есть
За сколько можно накачать ягодицы девушке? Ответил тренер
"Триггер" стал самым популярным ТВ-сериалом "Кинопоиска"
В NASA рассказали о сборе образцов атмосферы Марса
Понятие страховых случаев по ДМС
Известны самые выгодные месяцы для путешествий
Эти запахи клещи ненавидят
Причины возникновения целлюлита и способы его устранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников