Учёные с нетерпением ждут пробирки с марсианским воздухом, собранные Perseverance, и вот для чего

В NASA рассказали о сборе образцов атмосферы Марса

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Марсоход Perseverance взял уже 24 образца марсианского грунта для отправки на Землю, сообщили в NASA в четверг.

Фото: NASA is licensed under public domain

Аппарат собирает каменные керны и реголит (пыль) в специальные титановые пробирки. Кроме того, одна из них будет заполнена только воздухом.

Учёные ждут с нетерпением, когда эти образцы привезут на Землю, чтобы их досконально исследовать. Доставка проб запланирована на 2033 год.

Марсианский воздух представляет особый интерес. "Образцы воздуха с Марса расскажут нам не только о нынешнем климате и атмосфере, но и о том, как они изменились с течением времени", — объясняет планетолог Брэнди Кэрриер из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

По её словам, было бы здорово обнаружить в образцах благородные газы, такие как неон, аргон и ксенон — это указало бы на то, была ли на Марсе атмосфера с самого начала или появилась позже. Кроме того, исследователи рассчитывают изучить пыль в марсианском воздухе на предмет её токсичности — это важно для будущих покорителей красной планеты — и замерить концентрацию водяного пара.

"Образцы газов марсианской атмосферы могут многое дать учёным", — уверен геохимик Джастин Саймон из Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне, который входит в комиссию, решающую, какие образцы собирать марсоходу.

По его словам, извлечение газа из пробирки будет проводиться так же, как в своё время делали с лунным воздухом (он там есть, хоть и очень разрежённый — для анализа хватило следовых количеств из привезённого астронавтами грунта). Пробирку поместят в герметичный контейнер с присоединённой к нему U-образной трубой, погруженной в жидкий азот, и проткнут иглой. Марсианский воздух весь перетечёт в "холодную ловушку".

Поскольку газа в одной пробирке не так много, изучению подвергнут и тот, что попал в другие пробирки вместе с образцами породы, достав его оттуда аналогичным способом.