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Чернобыль снова оживает: сельскохозяйственные земли готовы к использованию спустя почти 40 лет с момента катастрофы

Учёные признали земли вокруг Чернобыля безопасными для сельского хозяйства

1:08
Наука

Сельскохозяйственные угодья вокруг Чернобыльского ядерного реактора, ранее считавшиеся загрязненными, теперь безопасны для выращивания продуктов питания.

Учёные признали земли вокруг Чернобыля безопасными для сельского хозяйства
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver. is licensed under Public Domain

Исследования показали, что уровни радиации упали ниже опасных значений, установленных украинскими законами. Это стало возможным благодаря тщательным радиационным исследованиям, подтвердившим безопасность почвы.

Земли были заброшены после катастрофы в 1986 году, но спустя почти четыре десятилетия их можно вернуть в сельскохозяйственный оборот Украины. Это значительно увеличит площадь обрабатываемых земель, что важно в текущих условиях. Однако, несмотря на положительные результаты исследований, местное население может сопротивляться изменениям из-за воспоминаний о катастрофе. Для успешного использования земель потребуется разъяснительная работа и обеспечение безопасности жителей, сообщает New Scientist.

Возобновление использования земель принесет значительные экономические выгоды, увеличив объемы производства продуктов питания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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