На Гавайях разворачивается битва за выживание: учёные выпустили миллионы комаров для спасения редких птиц

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На Гавайях начат эксперимент по спасению вымирающих видов птиц от малярии

0:57
Наука

На Гавайях проводится эксперимент по сохранению вымирающих гавайских цветочниц, которые страдают от малярии, переносимой комарами.

На Гавайях начат эксперимент по спасению вымирающих видов птиц от малярии
Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's

Из 50 видов цветочниц 33 уже вымерли, а большинство из оставшихся 17 находятся на грани исчезновения. Особенно критична ситуация с видом акикики, чья численность сократилась с 450 в 2018 году до 5 в 2023 году, и в дикой природе на острове Кауаи осталась только одна птица, сообщает Служба национальных парков США.

Для защиты оставшихся видов ученые выпускают в природу с вертолетов большое количество комаров-самцов, зараженных бактерией Wolbachia, которая препятствует их размножению. На данный момент выпущено более 10 миллионов таких комаров, и эффективность метода планируется оценить к концу лета.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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