На Гавайях разворачивается битва за выживание: учёные выпустили миллионы комаров для спасения редких птиц

На Гавайях проводится эксперимент по сохранению вымирающих гавайских цветочниц, которые страдают от малярии, переносимой комарами.
Из 50 видов цветочниц 33 уже вымерли, а большинство из оставшихся 17 находятся на грани исчезновения. Особенно критична ситуация с видом акикики, чья численность сократилась с 450 в 2018 году до 5 в 2023 году, и в дикой природе на острове Кауаи осталась только одна птица, сообщает Служба национальных парков США.
Для защиты оставшихся видов ученые выпускают в природу с вертолетов большое количество комаров-самцов, зараженных бактерией Wolbachia, которая препятствует их размножению. На данный момент выпущено более 10 миллионов таких комаров, и эффективность метода планируется оценить к концу лета.
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