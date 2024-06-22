На Гавайях разворачивается битва за выживание: учёные выпустили миллионы комаров для спасения редких птиц

На Гавайях начат эксперимент по спасению вымирающих видов птиц от малярии

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

На Гавайях проводится эксперимент по сохранению вымирающих гавайских цветочниц, которые страдают от малярии, переносимой комарами.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's

Из 50 видов цветочниц 33 уже вымерли, а большинство из оставшихся 17 находятся на грани исчезновения. Особенно критична ситуация с видом акикики, чья численность сократилась с 450 в 2018 году до 5 в 2023 году, и в дикой природе на острове Кауаи осталась только одна птица, сообщает Служба национальных парков США.

Для защиты оставшихся видов ученые выпускают в природу с вертолетов большое количество комаров-самцов, зараженных бактерией Wolbachia, которая препятствует их размножению. На данный момент выпущено более 10 миллионов таких комаров, и эффективность метода планируется оценить к концу лета.