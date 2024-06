На Гавайях разворачивается битва за выживание: учёные выпустили миллионы комаров для спасения редких птиц

Your browser does not support the audio element.

На Гавайях проводится эксперимент по сохранению вымирающих гавайских цветочниц, которые страдают от малярии, переносимой комарами.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's