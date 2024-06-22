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Пожар в Дублинской церкви разрушил многовековые мумии: уникальная гробница превратилась в руины

Пожар в Дублинской церкви Святого Михана повредил уникальные мумии

1:28
Наука

В центре Дублина находится церковь Святого Михана, известная своим подземным склепом, напоминающим древнеегипетскую гробницу.

Пожар в Дублинской церкви Святого Михана повредил уникальные мумии
Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Здесь, в мрачных коридорах, покоятся останки людей, не подвергшиеся разложению благодаря уникальному микроклимату, созданному стенами из известняка. Эти мумии, включая знаменитого крестоносца с сохранившимися ногтями, привлекали множество туристов и ученых.

Однако в феврале 2019 года вандалы проникли в склеп и похитили несколько черепов, вызвав возмущение общественности. Но более серьезная трагедия произошла в июне 2024 года, когда охранник церкви, мигрант из Румынии, по неизвестным причинам поджег гробницу. В результате пожара мумии пострадали от огня, а также от воды, использованной при тушении, сообщает РИА Новости.

Церковь Святого Михана сильно зависит от доходов от туризма, и потеря уникальных мумий может серьезно подорвать финансовое положение прихода. Сейчас пострадавшие мумии перемещены в Национальный музей Ирландии, где специалисты пытаются восстановить поврежденные артефакты, хотя перспективы неутешительны.

Будущее дублинских мумий остается неопределенным, но их история уже стала неотъемлемой частью культурного наследия Ирландии и Европы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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