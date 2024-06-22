Ученые выяснили главные черты личности будущих киборгов

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PID: молодые мужчины с наибольшей вероятностью решатся вживить киберимпланты

1:29
Наука

Австрийские ученые из Университета замка Зеебург изучили факторы личности, влияющие на желание использовать кибернетические технологии. Исследование было опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

PID: молодые мужчины с наибольшей вероятностью решатся вживить киберимпланты
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer is licensed under Public domain

Кибернетические технологии, которые объединяют возможности человека и машины, включают в себя медицинские имплантаты, устройства для выделения гормонов и носимые технологии для отслеживания жизненно важных функций.

В исследовании приняли участие 586 человек из Австрии, Германии и Швейцарии в возрасте от 18 до 77 лет. Участники, выбранные случайным образом через онлайн-опрос, включали равное количество мужчин и женщин.

Ученые разработали шкалу для оценки намерений использования кибертехнологий, включающую вопросы о вживлении в тело таких устройств, как экзоскелеты, кибернетические протезы и другие подобные технологии.

Результаты показали, что молодые участники были более склонны стать киборгами. Также выявились гендерные различия: женщины выразили меньшую готовность использовать кибертехнологии по сравнению с мужчинами.

Исследовательская группа надеется, что их выводы помогут углубить понимание психологических факторов, мотивирующих людей становиться гибридами человека и машины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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