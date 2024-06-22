Ученые назвали важный фактор риска деменции

Diabetes Care: метаболический синдром повышает риск развития деменции

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

У людей с метаболическим синдромом чаще возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями, что подтвердило крупнейшее исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Метаболический синдром диагностируется при наличии трех или более из следующих симптомов: увеличенная окружность талии, высокий уровень триглицеридов в крови, повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Каждый четвертый взрослый человек в мире страдает метаболическим синдромом.

В новом исследовании ученые изучили данные 37 тысяч британцев без деменции. Почти у восьми тысяч из них было плохое метаболическое здоровье. Анализ показал, что у этих пациентов был уменьшенный объем мозга, особенно серого вещества, ответственного за обработку информации. Также у них были признаки повреждения сосудов мозга, типичные для деменции.

Метаболический синдром был связан с худшими результатами тестов на память, понимание слов и чисел, а также абстрактное мышление.

"Эти результаты были одинаковыми для разных возрастных групп, включая людей в возрасте пятидесяти, шестидесяти и семидесяти лет. Следующий шаг — подтвердить, приведет ли лучшая профилактика, лечение и управление метаболическими состояниями к улучшению здоровья мозга как в среднем, так и в пожилом возрасте", — отметили ученые.