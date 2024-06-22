Стало известно, какие изменения сна могут говорить о проблемах со здоровьем

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что изменения в фенотипе сна (включающие его прерывистость, продолжительность и качество) могут указывать на наличие диабета и инфекционных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine (npjDigitMed).
В ходе исследования было проанализировано качество, продолжительность и прерывистость ночного отдыха 33 тысяч человек за 5 миллионов ночей с помощью умного кольца Oura Ring, которое отслеживает частоту сердечных сокращений, активность и температуру. Затем полученные данные были сопоставлены с изменениями состояния здоровья участников.
Учёные выделили пять основных фенотипов сна.
Результаты показали, что смена фенотипа сна часто предшествовала развитию таких патологий, как диабет, апноэ, COVID-19 и грипп. Исследователи предположили, что характер и частота переключения между фенотипами сна могут дать значительно больше информации для ранней диагностики заболеваний, чем анализ фенотипа сна человека отдельно.
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