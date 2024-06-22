Стало известно, какие изменения сна могут говорить о проблемах со здоровьем

npjDigitMed: изменение фенотипа сна может говорить о проблемах со здоровьем

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что изменения в фенотипе сна (включающие его прерывистость, продолжительность и качество) могут указывать на наличие диабета и инфекционных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine (npjDigitMed).

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе исследования было проанализировано качество, продолжительность и прерывистость ночного отдыха 33 тысяч человек за 5 миллионов ночей с помощью умного кольца Oura Ring, которое отслеживает частоту сердечных сокращений, активность и температуру. Затем полученные данные были сопоставлены с изменениями состояния здоровья участников.

Учёные выделили пять основных фенотипов сна.

Первый, "здоровый" тип, характеризуется непрерывным сном продолжительностью около восьми часов не менее шести ночей подряд.

У второго фенотипа люди спали непрерывно половину ночи, а затем короткими периодами менее трёх часов.

Третий фенотип включал преимущественно непрерывный сон и одну ночь прерывистого отдыха в неделю.

Четвёртый фенотип характеризовался в основном непрерывным сном с редкими ночами пробуждений.

Пятый фенотип, самый редкий, отличался крайне нарушенным сном.

Результаты показали, что смена фенотипа сна часто предшествовала развитию таких патологий, как диабет, апноэ, COVID-19 и грипп. Исследователи предположили, что характер и частота переключения между фенотипами сна могут дать значительно больше информации для ранней диагностики заболеваний, чем анализ фенотипа сна человека отдельно.