Ученые назвали три главных фактора долголетия

Jama: отказ от курения, тренировки и правильное питание способствуют долголетию

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Шанхайского университета Фудань выяснили, что для достижения долголетия ключевыми факторами являются отказ от курения, разнообразная физическая активность и сбалансированное питание. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Jama Network Open.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые изучили пищевые привычки и образ жизни 5222 человек в возрасте 80 лет и старше, а также данные 1454 добровольцев, достигших 100-летнего возраста.

Каждому участнику присвоили индекс здорового образа жизни (ЗОЖ), который учитывал наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя), регулярность физических упражнений, рацион питания и индекс массы тела (ИМТ).

Исследование показало, что чаще всего до 100 лет доживали те, кто никогда не курил, регулярно занимался спортом и следовал сбалансированному питанию. Ученые отметили, что умеренное употребление алкоголя не всегда связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, а более высокий ИМТ может снижать риск развития некоторых хронических заболеваний.

Также выяснилось, что шансы дожить до 100 лет были одинаковыми у городских и сельских жителей.