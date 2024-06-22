Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы

SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие геологи из Института Альфреда Вегенера обнаружили следы древней речной системы, существовавшей в Антарктиде десятки миллионов лет назад. Их исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые пришли к этим выводам, проанализировав осадочные породы, полученные при бурении морского дна в Западной Антарктиде. Было установлено, что нижняя часть образцов сформировалась в середине мелового периода, около 85 миллионов лет назад. В этих осадках нашли окаменевшие споры и пыльцу, характерные для дождевого леса умеренного климата.

Верхняя часть образцов содержала песок из эпохи среднего и позднего эоцена, возрастом от 30 до 40 миллионов лет. В этом песке ученые обнаружили узоры, напоминающие дельты современных рек, таких как Миссисипи.

Проведенный анализ липидных биомаркеров показал наличие специфической молекулы, обычно встречающейся у цианобактерий, живущих в пресной воде. Это подтвердило гипотезу о том, что древняя река пересекала континент.

Исследователи проследили происхождение эоценовых зерен до соляного региона в Трансантарктических горах и установили, что длина этой речной системы составляла около 1,5 тысячи километров. Антарктическая река впадала в море Амундсена.

По словам геологов, их открытие поможет лучше понять влияние климатических изменений на Земле.