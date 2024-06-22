Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Делимся советами насчёт прищипывания огурцов
Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля
Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха
Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг
О проблемах с гормонами говорит тремор рук и частая смена настроения
Вареники с черешней: получаются ничуть не хуже, чем с вишней
Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы

SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров

1:38
Наука

Немецкие геологи из Института Альфреда Вегенера обнаружили следы древней речной системы, существовавшей в Антарктиде десятки миллионов лет назад. Их исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые пришли к этим выводам, проанализировав осадочные породы, полученные при бурении морского дна в Западной Антарктиде. Было установлено, что нижняя часть образцов сформировалась в середине мелового периода, около 85 миллионов лет назад. В этих осадках нашли окаменевшие споры и пыльцу, характерные для дождевого леса умеренного климата.

Верхняя часть образцов содержала песок из эпохи среднего и позднего эоцена, возрастом от 30 до 40 миллионов лет. В этом песке ученые обнаружили узоры, напоминающие дельты современных рек, таких как Миссисипи.

Проведенный анализ липидных биомаркеров показал наличие специфической молекулы, обычно встречающейся у цианобактерий, живущих в пресной воде. Это подтвердило гипотезу о том, что древняя река пересекала континент.

Исследователи проследили происхождение эоценовых зерен до соляного региона в Трансантарктических горах и установили, что длина этой речной системы составляла около 1,5 тысячи километров. Антарктическая река впадала в море Амундсена.

По словам геологов, их открытие поможет лучше понять влияние климатических изменений на Земле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Последние материалы
О проблемах с гормонами говорит тремор рук и частая смена настроения
Вареники с черешней: получаются ничуть не хуже, чем с вишней
Ветеринары рассказали, как определить то, что собака скоро ослепнет
Как применить скошненую траву на даче
Иногородним сотрудникам петербургских заводов доплатят за аренду жилья
Филипп Киркоров открыл правду о суррогатной матери своих детей
Бар Анастасии Ивлеевой и Александра Пичугина вызвал удивление посетителей
Врач Фесенко: воспаление в мозге из-за ожирения повышает риск деменции
Забота о чувствительной коже: ключевые моменты выбора и ухода
Эксперты "Автостат" рассказали о высоких остаточных ценах подержанных авто на фоне ро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников