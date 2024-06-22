Врач назвала заболевание, которое наносит тройной удар по мозгу

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Врач Фесенко: воспаление в мозге из-за ожирения повышает риск деменции

1:06
Наука

Ожирение наносит тройной удар по мозгу: вызывает воспаление, снижает выработку защитных молекул и ухудшает состояние кишечной микрофлоры. Об этом порталу aif. ru рассказала доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко.

Врач Фесенко: воспаление в мозге из-за ожирения повышает риск деменции
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Экзеркины — это группа молекул, вырабатываемых эпителиальными клетками в стенках кровеносных сосудов, легких, печени и жировой ткани, которые способствуют многочисленным положительным эффектам физических тренировок", — пояснила врач.

Снижение физической активности при ожирении ведет к уменьшению выработки экзеркинов, что ухудшает состояние кишечной микрофлоры, тесно связанной со здоровьем мозга.

Ожирение вызывает системное воспаление, способное поражать структуры мозга, такие как гиппокамп, кора головного мозга, ствол мозга и миндалевидное тело. Это повышает риск развития деменции, подчеркнула Фесенко.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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