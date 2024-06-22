Врач назвала заболевание, которое наносит тройной удар по мозгу

Ожирение наносит тройной удар по мозгу: вызывает воспаление, снижает выработку защитных молекул и ухудшает состояние кишечной микрофлоры. Об этом порталу aif. ru рассказала доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко.
"Экзеркины — это группа молекул, вырабатываемых эпителиальными клетками в стенках кровеносных сосудов, легких, печени и жировой ткани, которые способствуют многочисленным положительным эффектам физических тренировок", — пояснила врач.
Снижение физической активности при ожирении ведет к уменьшению выработки экзеркинов, что ухудшает состояние кишечной микрофлоры, тесно связанной со здоровьем мозга.
Ожирение вызывает системное воспаление, способное поражать структуры мозга, такие как гиппокамп, кора головного мозга, ствол мозга и миндалевидное тело. Это повышает риск развития деменции, подчеркнула Фесенко.
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