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Секреты Вселенной: телескоп Уэбба обнаружил сверхмассивную черную дыру, которая не должна существовать

Новая черная дыра угрожает существующим представлениям о космосе

2:19
Наука

Исследователи обнаружили сверхмассивную черную дыру, сформировавшуюся всего через 760 миллионов лет после Большого взрыва, что ставит под сомнение существующие теории о происхождении подобных объектов.

Новая черная дыра угрожает существующим представлениям о космосе
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Это открытие, сделанное с помощью космического телескопа Уэбба, поднимает новые вопросы о формировании сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, сообщает Interesting Engineering.

Телескоп Уэбба выявил новый квазар под названием J1120+0641, который появился через 760 миллионов лет после Большого взрыва. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной, и этот квазар обладает характеристиками, схожими с более современными квазарами.

Эти характеристики включают аккреционный диск и релятивистские струи плазмы, оказывающие влияние на галактику.

Ученые подчеркивают, что свойства квазара J1120+0641 удивительно схожи с характеристиками современных квазаров. Это открытие вызывает сомнения в теориях о ранних стадиях эволюции Вселенной и формировании сверхмассивных черных дыр. Ранее считалось, что черные дыры достигают огромной массы через несколько миллиардов лет путем поглощения материи или слияния с другими черными дырами.

Однако быстрое появление сверхмассивных черных дыр вскоре после Большого взрыва предполагает наличие неизвестного процесса их формирования.

Исследования показывают, что ранние черные дыры могли увеличивать свою массу не только за счет поглощения материи, но и благодаря особому механизму, который позволял им накапливать значительно больше массы.

Квазар J1120+0641, по мнению ученых, подтверждает теорию о том, что первые черные дыры могли быть изначально очень массивными, сформировавшимися в результате сжатия огромных газовых облаков под действием гравитации, аналогично звездам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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